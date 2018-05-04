Стало відомо, як вплине «плата» за безвіз на українців

За словами експерта, дані туристів будуть автоматично звірятися з базами даних ЄС

Запровадження ЄС системи авторизації мандрівників ETIAS, так звана «плата» за безвіз, не спричинить незручностей для абсолютної більшості громадян України. Про це заявила Катерина Кульчицька, заступник директора ГО «Європа без бар’єрів» під час прес-конференції в прес-центрі «Главком». Кульчицька



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За словами експерта, дані туристів будуть автоматично звірятися з базами даних ЄС

Запровадження ЄС системи авторизації мандрівників ETIAS, так звана «плата» за безвіз, не спричинить незручностей для абсолютної більшості громадян України. Про це заявила Катерина Кульчицька, заступник директора ГО «Європа без бар’єрів» під час прес-конференції в прес-центрі «Главком».

Кульчицька зауважила, що попри необхідність додаткових дій для авторизації, ETIAS потребуватиме значно менше коштів і зусиль, аніж оформлення візи, вартість якої з урахуванням консульського збору, збору візового центру та дороги для мешканців регіонів, де немає консульств/візових центрів, могла сягати 100 євро. Також для авторизації не потрібно буде збирати пакет документів, як для візи.

За словами експерта, дані мандрівників будуть автоматично звірятися з базами даних ЄС, і в разі, якщо щодо них немає ніяких негативних записів (порушення міграційного законодавства, злочини, інші ризики), підтвердження відбуватиметься автоматично протягом кількох хвилин. Якщо система помітить якісь «тривожні прапорці», аплікацію перевірятиме вручну співробітник системи протягом не більше ніж 4-х діб.

Такий режим запрацює потенційно після 2020 року для усіх країн, з яким ЄС має безвізовий режим. Їх близько 60.

Пропонуємо переглянути запис прес-конференції: