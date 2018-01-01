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    Європарламент перегляне відносини з Москвою після виборів президента РФ

    Вибори російського президента відбудуться 18 березня
    Депутати Європейського парламенту переглянуть відносини з Державною думою РФ після виборів російського президента, які відбудуться 18 березня. Про це повідомив брюссельський кореспондент Радіо Свобода Рікард Йозвяк у Twitter. «Європейський парламент перегляне свої відносини з Державною думою Росії після президентських виборів у березні, але
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    Засідання Європарламенту
    Засідання Європарламенту

    Вибори російського президента відбудуться 18 березня

    Депутати Європейського парламенту переглянуть відносини з Державною думою РФ після виборів російського президента, які відбудуться 18 березня.

    Про це повідомив брюссельський кореспондент Радіо Свобода Рікард Йозвяк у Twitter.

    «Європейський парламент перегляне свої відносини з Державною думою Росії після президентських виборів у березні, але наразі офіційні контакти залишаються призупинені», - написав Йозвяк.

    Він також повідомив, що міністри закордонних справ країн ЄС обговорять Україну у березні та Росію в квітні.

    «Ніяких рішень приймати не будуть, просто дискусія щодо політичної ситуації на цьому етапі», - зазначив Йозвяк.

     

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