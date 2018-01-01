Європарламент перегляне відносини з Москвою після виборів президента РФ
- Сьогодні, 14:14
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Вибори російського президента відбудуться 18 березня
Депутати Європейського парламенту переглянуть відносини з Державною думою РФ після виборів російського президента, які відбудуться 18 березня.
Про це повідомив брюссельський кореспондент Радіо Свобода Рікард Йозвяк у Twitter.
«Європейський парламент перегляне свої відносини з Державною думою Росії після президентських виборів у березні, але наразі офіційні контакти залишаються призупинені», - написав Йозвяк.
the European Parliament will review its relationship with the State Duma of #Russia after the Russian presidential election in March but for now the official contacts will remain suspended. #Ukraine #Crimea— Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) 19 січня 2018 р.
Він також повідомив, що міністри закордонних справ країн ЄС обговорять Україну у березні та Росію в квітні.
«Ніяких рішень приймати не будуть, просто дискусія щодо політичної ситуації на цьому етапі», - зазначив Йозвяк.