Європарламент перегляне відносини з Москвою після виборів президента РФ

Вибори російського президента відбудуться 18 березня

Депутати Європейського парламенту переглянуть відносини з Державною думою РФ після виборів російського президента, які відбудуться 18 березня.

Про це повідомив брюссельський кореспондент Радіо Свобода Рікард Йозвяк у Twitter.

«Європейський парламент перегляне свої відносини з Державною думою Росії після президентських виборів у березні, але наразі офіційні контакти залишаються призупинені», - написав Йозвяк.

the European Parliament will review its relationship with the State Duma of #Russia after the Russian presidential election in March but for now the official contacts will remain suspended. #Ukraine #Crimea