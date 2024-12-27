Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Екснардеп Хомутиннік, який живе за кордоном, вивіз з України елітне авто за €500 млн

Наталія Порощук
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Екснардеп Хомутиннік, який живе за кордоном, вивіз з України елітне авто за €500 млн
Колишній нардеп Віталій Хомутиннік володіє Rolls-Royce Spectre
фото з відкритих джерел

Авто було оформлено на компанію, кінцевим бенефіціаром якої є Хомутиннік

Колишній народний депутат Віталій Хомутиннік, який від початку повномасштабного вторгнення не повертався до країни, знову опинився у центрі уваги. Політик зареєстрував в Україні розкішний автомобіль Rolls-Royce Spectre, вартістю понад €500 млн, але майже одразу вивіз його за кордон. Про це йдеться у розслідуванні «Української правди».

За даними джерел у правоохоронних органах, після реєстрації автомобіль з ексклюзивними номерними знаками «0007» було зафіксовано камерами відеоспостереження чотири рази. Спершу – у Київській області, а востаннє у жовтні 2024 року на пункті пропуску «Шегині» на кордоні з Польщею.

Екснардеп Хомутиннік, який живе за кордоном, вивіз з України елітне авто за €500 млн фото 1
фото: скріншот з відео

Ексклюзивне авто було оформлено на компанію «Опко Фрут», кінцевим бенефіціаром якої є Хомутиннік. Журналісти припускають, що реєстрація транспортного засобу в Україні могла бути здійснена з метою мінімізації податків та уникнення питань щодо джерел доходів.

Як повідомлялося, у 2022 році журналісти в ході розслідування на території муніципалітету Сан-Жан-Кап-Ферра (Франція) виявили місце проживання колишнього депутата Верховної Ради Віталія Хомутинніка. 

Нагадаємо, що у народного депутата Геннадія Вацака з «Довіри» з’явився новий Rolls-Royce Spectre вартістю понад €500 млн. Це вже другий Rolls-Royce нардепа за останні два роки.

Так, Rolls-Royce Spectre – це перший електромобіль компанії, який почали виробляти в 2023 році. Як зазначають журналісти, таке авто не купують у салоні, і українським громадянам, які хотіли стати одними з перших у світі власників таких авто, потрібно було ставати в чергу.

Читайте також:

Теги: скандал депутат розслідування політика Україна автомобіль

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Генерал США у відставці Кіт Келлог
Призначення Кіта Келлога – найкраще рішення Трампа за останній час
27 листопада, 21:33
До громадської антикорупційної ради Міноборони хочуть потрапити ексрадниця Залужного, прихильники Порошенка і лобісти Пашинського?
40 антикорупціонерів стоять біля воріт Міністерства оборони Скандал дня
Вчора, 22:15
Підозру отримали водій та неповнолітній пасажир BMW
Смертельна ДТП у Дніпрі: 19-річний водій отримав підозру
2 грудня, 23:17
Від початку повномасштабної війни РФ втратила в Україні 30899 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн
Втрати ворога станом на 6 грудня 2024 – Генштаб ЗСУ
6 грудня, 07:54
Масштабна повітряна тривога через загрозу балістики тривала 40 хвилин
Масштабна повітряна тривога через загрозу балістики тривала 40 хвилин
6 грудня, 14:12
Головні новини ночі проти 10 грудня
У Грузії мітингувальники спалили труну, Зеленський висловився про призов 18-річних: головне за ніч
10 грудня, 05:41
У наступному турі УПЛ, який відбудеться вже після зимової паузи, донеччани позмагаються з «Лівим Берегом»
«Шахтар» сенсаційно програв «Поліссю» в останньому матчі Прем'єр-ліги
15 грудня, 22:09
Карпентер також зауважив, що нині треба дуже добре подумати, які тимчасові гарантії можна було б запропонувати Україні вже зараз
Радник Байдена розповів, коли Україна може стати членом НАТО
22 грудня, 23:42
Міністерка закордонних справ Австралії Пенні Вонг у Києві
У Київ прибула глава МЗС Австралії
18 грудня, 11:47

Суспільство

Екснардеп Хомутиннік, який живе за кордоном, вивіз з України елітне авто за €500 млн
Екснардеп Хомутиннік, який живе за кордоном, вивіз з України елітне авто за €500 млн
Запрацювала єдина платформа для роботи з сім'ями загиблих, зниклих безвісти й поранених бійців
Запрацювала єдина платформа для роботи з сім'ями загиблих, зниклих безвісти й поранених бійців
Міноборони показало всюдихід «Равлик», який  поповнив парк Сил оборони
Міноборони показало всюдихід «Равлик», який  поповнив парк Сил оборони
Мінкульт дав доручення законсервувати будівництво Меморіального комплексу Героїв Небесної сотні
Мінкульт дав доручення законсервувати будівництво Меморіального комплексу Героїв Небесної сотні
Як підготувати дітей до повернення в Україну? Інститут демографії дав важливу пораду батькам
Як підготувати дітей до повернення в Україну? Інститут демографії дав важливу пораду батькам
Поліг у бою на Курщині. Згадаймо Віктора Жмура
Поліг у бою на Курщині. Згадаймо Віктора Жмура

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
132K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 27 грудня: ситуація на фронті
47K
Карта повітряних тривог України онлайн 27 грудня 2024
43K
Путін визнав, що довів економіку РФ до ручки
20K
Людей з інвалідністю мобілізуватимуть через ліквідацію МСЕК? Роз'яснення МОЗ
7604
Що відбулося у таборі для українських полонених в Оленівці. Бійці «Азова» поділилися спогадами
5814
Нардеп Вацак за два роки придбав два Rolls-Royce на $1,5 млн – розслідування

Новини

Подекуди туман та слабка ожеледь: прогноз погоди на 27 грудня
Сьогодні, 06:00
27 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
У роботі ChatGPT стався глобальний збій: що відомо
Вчора, 23:02
Місцями невеликий дощ та мокрий сніг: прогноз погоди на 26 грудня
Вчора, 06:05
26 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:05
Одіозні російські олігархи продовжують заробляти на торгівлі з Європою – Insider
25 грудня, 12:08

Прес-релізи

GET Business Festival об’єднав український бізнес заради розвитку під час війни
GET Business Festival об’єднав український бізнес заради розвитку під час війни
16 грудня, 13:47
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua