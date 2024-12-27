Екснардеп Хомутиннік, який живе за кордоном, вивіз з України елітне авто за €500 млн

Авто було оформлено на компанію, кінцевим бенефіціаром якої є Хомутиннік

Колишній народний депутат Віталій Хомутиннік, який від початку повномасштабного вторгнення не повертався до країни, знову опинився у центрі уваги. Політик зареєстрував в Україні розкішний автомобіль Rolls-Royce Spectre, вартістю понад €500 млн, але майже одразу вивіз його за кордон. Про це йдеться у розслідуванні «Української правди».

За даними джерел у правоохоронних органах, після реєстрації автомобіль з ексклюзивними номерними знаками «0007» було зафіксовано камерами відеоспостереження чотири рази. Спершу – у Київській області, а востаннє у жовтні 2024 року на пункті пропуску «Шегині» на кордоні з Польщею.

фото: скріншот з відео

Ексклюзивне авто було оформлено на компанію «Опко Фрут», кінцевим бенефіціаром якої є Хомутиннік. Журналісти припускають, що реєстрація транспортного засобу в Україні могла бути здійснена з метою мінімізації податків та уникнення питань щодо джерел доходів.

Як повідомлялося, у 2022 році журналісти в ході розслідування на території муніципалітету Сан-Жан-Кап-Ферра (Франція) виявили місце проживання колишнього депутата Верховної Ради Віталія Хомутинніка.

Нагадаємо, що у народного депутата Геннадія Вацака з «Довіри» з’явився новий Rolls-Royce Spectre вартістю понад €500 млн. Це вже другий Rolls-Royce нардепа за останні два роки.

Так, Rolls-Royce Spectre – це перший електромобіль компанії, який почали виробляти в 2023 році. Як зазначають журналісти, таке авто не купують у салоні, і українським громадянам, які хотіли стати одними з перших у світі власників таких авто, потрібно було ставати в чергу.