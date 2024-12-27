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Нардеп Вацак за два роки придбав два Rolls-Royce на $1,5 млн – розслідування

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Нардеп Вацак за два роки придбав два Rolls-Royce на $1,5 млн – розслідування
Автівка зареєстрована на особу, яка, ймовірно, працює у структурах народного депутата від депутатської групи «Довіра»
фото: скриншот відео

Придбання нового коштовного автомобіля депутат не вказав у декларації

У народного депутата Геннадія Вацака з «Довіри» з’явився новий Rolls-Royce Spectre вартістю понад €500 млн. Це вже другий Rolls-Royce нардепа за останні два роки, йдеться у розслідуванні «Української правди».

Так, Rolls-Royce Spectre – це перший електромобіль компанії, який почали виробляти в 2023 році. Як зазначають журналісти, таке авто не купують у салоні, і українським громадянам, які хотіли стати одними з перших у світі власників таких авто, потрібно було ставати в чергу.

У розслідуванні йдеться, що у жовтні 2023 року в Україну завозять перший Rolls-Royce Spectre, після чого в мережі зʼявляється відео, де, ймовірно, ця машина їде вулицями столиці. Водій авто закривав обличчя рукою.

Нардеп Вацак за два роки придбав два Rolls-Royce на $1,5 млн – розслідування фото 1
фото: скриншот відео

З власних джерел журналісти виявили, що після цього відео дана автівка не потрапляла на столичні камери, однак, фіксувалася вже у Вінниці.

Нардеп Вацак за два роки придбав два Rolls-Royce на $1,5 млн – розслідування фото 2
фото: скриншот відео

«За кермом можна помітити чоловіка дуже схожого на народного депутата Геннадія Вацака, який чомусь постійно використовує окуляри та бейсболку», – йдеться у розслідуванні.

Так, з жовтня 2024 року авто перереєстроване на Калюш Тетяну, 1994 року народження з міста Рівне. За інформацією джерел видання, Калюш працює у структурах народного депутата від депутатської групи «Довіра» секретаря комітету Верховної Ради з питань транспорту та інфраструктури Геннадія Вацака.

«Зазвичай автопарк депутата має номерні знаки із трьома нулями, але минулої осені депутат вже потрапляв у скандал після купівлі під час повномасштабного вторгнення іншого Rolls-Royce Cullinan. Минулого року це авто забирає біля блокпоста урядового кварталу депутата, і, можливо, саме тому цього разу купуючи вже другий Rolls-Royce під час повномасштабного вторгнення депутат вирішив не повторювати помилок і зареєструвати авто на підставну особу», – йдеться у розслідуванні.

Нардеп Вацак за два роки придбав два Rolls-Royce на $1,5 млн – розслідування фото 3
фото: скриншот відео

Також автори зазначають, що відбулися зміни майнового стану депутата Вацака: «Цього місяця депутат Вацак, який за два останні роки придбав два Rolls-Royce на півтора мільйони доларів вказує, що надав благодійну допомогу для забезпечення обороноздатності країни під час збройної агресії у розмірі 152 тис. грн».

На запит журналістів Вацак не відповів. Розслідувачі звернулися до агентства із запобігання корупції.

Нагадаємо, у гаражі кондитерського дому нардепа Геннадія Вацака з «Довіри» з’явився новий Rolls-Royce за близько $700 тис. Про це йдеться в розслідуванні Bihus.Info.

У квітні 2023 р. на балансі кондитерського дому «Вацак», засновником якого є народний депутат групи «Довіра» Геннадій Вацак, з’явився Rolls-Royce Cullinan у версії Black Badge 2023-го р.в. За інформацією профільних видань, ціни на такі британські кросовери стартують з $700 тис.

У квітні 2023 р. на балансі кондитерського дому «Вацак», засновником якого є народний депутат групи «Довіра» Геннадій Вацак, з’явився Rolls-Royce Cullinan у версії Black Badge 2023-го року випуску
У квітні 2023 р. на балансі кондитерського дому «Вацак», засновником якого є народний депутат групи «Довіра» Геннадій Вацак, з’явився Rolls-Royce Cullinan у версії Black Badge 2023-го року випуску
фото: Bihus.Info

Зазначимо, що на Вінниччині Вацак має славу головного захисника Московської церкви. Нардеп не приховує, що захищає російське православ'я у регіоні, а місцеві активісти скаржаться, що саме він перешкоджає переходам парафій до помісної Української православної церкви (ПЦУ).

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Теги: депутат водій автопарк активісти скандал Рівне кросовери відео

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