Найбільша економіка світу: три країни зміцнюють свої позиції

Китай та США конкурують за звання найбільшої економіки світу, але Індія стрімко зміцнює позиції

Найбільшою економікою світу мають залишитися США. Такий прогноз зробила британська консалтингова компанія Centre for Economics and Business Research, яка опублікувала свій щорічний рейтинг World Economic League Table.

У своєму новому аналізі 189 країн (CEBR World Economic League Table, WELT 2025), представленому 26 грудня, експерти CEBR заявили: вони очікують, що ВВП, яке генерується на світовому економічному рівні, досягне $110 трлн цього року, а до кінця 15-річного прогнозного періоду, до 2039 року, більше ніж удвічі перевищить цей рівень – до $221 трлн.

Аналітики лондонського CEBR у минулорічному прогнозі WELT передбачали, що Китай стане найбільшою економікою світу до 2037 року, відсунувши Сполучені Штати на друге місце. Згідно з переглянутим прогнозом на цей рік, останні заходи щодо стимулювання економічного зростання в КНР вже впливають на китайську економіку в умовах проблем у китайському секторі нерухомості та млявого внутрішнього попиту, і ці заходи вплинуть лише протягом більш тривалого періоду часу.

Виходячи з цього, CEBR тепер очікує, що Китай не обжене Сполучені Штати і не вийде на перше місце у списку найбільших економік світу протягом найближчих 15 років.

Згідно з базовим сценарієм прогнозу, номінальна вартість валового внутрішнього продукту Китаю до 2039 року зросте до $44 768 млрд, а номінальний ВВП США – до $53 457 млрд з очікуваних у КНР $18 333 млрд в та $29 149 млрд цього року.

Згідно з прогнозом WELT на 2025 рік, Індія явно починає перетворюватися на світовий економічний центр сили. Очікується, що індійська економіка стане п'ятою за величиною у світі, трохи поступившись Японії, яка цього року посіла четверте місце.

Згідно з 249-сторінковим дослідженням WELT річний обсяг номінального валового внутрішнього продукту Індії досягне $5 трлн до 2028 року, і до 2029 року Індія стане третьою за величиною економікою у світі, випередивши і Японію, і Німеччину.

Аналітики CEBR зазначають, що Росія, незважаючи на війну та санкції, продовжує тримати позиції у рейтингу. Втім, CEBR очікує, що економічне зростання країни-агресорки сповільниться в середньому приблизно до 1% на рік до кінця прогнозованого періоду, і Росія до 2039 переміститься з нинішнього 11-го місця на 13-те, залишаючись у списку найбільших економік світу.

Нагадаємо, наприкінці кожного року Центр економічних та бізнес-досліджень (CEBR), один із найпрестижніших економічних аналітичних центрів світу, складає прогнози на наступні півтора десятиліття для економік світу на основі номінального валового внутрішнього продукту (ВВП), розрахованого у доларах за поточними цінами.