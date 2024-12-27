Авіатроща в Казахстані. Бортпровідник, що вижив, розкрив подробиці катастрофи

Бортпровідник заперечив версію про вибух кисневого балона у лайнері

Один із бортпровідників літака Зульфугар Асадов, який вижив в авіакатастрофі літака в Актау, заявив, що удар по лайнеру стався зовні. Про це повідомляє Media.Az

Зульфугар Асадов зауважив, що під час рейсу до Грозного позаштатна ситуація на борту літака виникла ще до моменту аварійної посадки.

«Ми вилетіли до Грозного о 8:00 ранку. При заході на посадку ми побачили, що аеропорт огорнув дуже густий туман. Капітан почав зниження, але через погану видимість був змушений піти на друге коло, сподіваючись, що туман розвіється. Однак і друга, і третя спроби посадки не мали успіху», – йдеться у заяві.

У результаті, за словами бортпровідника, пілот вирішив попрямувати до найближчого аеропорту: «Але в цей момент зовні літака долинув дивний звук. Я одразу вийшов у салон разом із колегою Айдан Рагімлі. Ми побачили, що серед пасажирів почалася паніка...».

Проте, за словами Асадова, ситуацію вдалося взяти під контроль:

«Ми заспокоювали пасажирів, кажучи, що немає причин для занепокоєння, мовляв, все гаразд, займіть свої місця, пристебніть ремені. Ми продовжили політ. Після цього командир екіпажу вирішив змінити місце висадки з водної поверхні на сушу. Він був змушений піти на екстрену посадку, оскільки було порушено роботу двигуна літака. А йти на жорстку посадку на воду загрожує трагедією, літак просто б розірвало на частини, бо, наскільки я знаю, вода на такій швидкості твердіша за бетон. Він змінив своє рішення, і ми полетіли у бік суші. Ми та пасажири діяли згідно з інструкцією».

Зульфугар Асадов також прокоментував інформацію ряду російських ЗМІ про те, що під час польоту вибухнув балон:

«Це неправда. Якби щось трапилось із кисневим балоном, то літак розірвало б на частини. Інформація про те, що на борт пронесли газовий балон, теж не відповідає дійсності. При проході на посадку всіх пасажирів перевіряють, чи пронести щось неможливо. Ця трагічна ситуація виникла внаслідок зовнішнього впливу на літак».

За словами Асадова, пілоти докладали неймовірних зусиль для того, щоб посадити літак. Проте сталося зіткнення із землею, і передня частина літака відокремилася.

Нагадаємо, пасажирський літак Embraer, який летів з Баку до Грозного, впав в аеропорту Актау. На борту було 67 пасажирів і п'ять членів екіпажу. Серед них 37 громадян Азербайджану, 16 росіян, шестеро громадян Казахстану і троє – громадян Киргизстану.

‼️Мережею шириться відео з дивними слідами на хвості літака, що впав у Казахстані. Отвори схожі на ті, що залишаються після обстрілу



Але як відомо, Росавіація назвала винними у катастрофі птахів... https://t.co/SgP5FlrZL1 pic.twitter.com/Znq68XNLax — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) December 25, 2024

Як повідомлялося, Росавіація назвала попередню причину авіакатастрофи: зіткнення з птахами. «Попередньо: після зіткнення з птахами через нештатну ситуацію на борту повітряного судна командир прийняв рішення «йти» на запасний аеродром – ним був обраний Актау», – йдеться у повідомленні. Також повідомляється, що на борту літака, що впав, вибухнув кисневий балон, після чого люди почали непритомніти.

Згодом глава Росавіації Дмитро Ядров вперше прокоментував аварію літака в Актау. Так, за його словами, однією з основних причин авіакатастрофи нібито був густий туман і відсутність видимості на висоті 500 метрів. «Командир повітряного судна зробив дві спроби посадити літак у Грозному, які були безуспішними»

До слова, очільник українського Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко заявив, що авіакатастрофу літака Embraer 190 в Казахстані спричинив російський зенітно-ракетний комплекс (ЗРК). За його словами, літак зазнав пошкоджень внаслідок дій російських військових і його відправили до Казахстану «замість того, щоб екстрено посадити в Грозному та врятувати життя людей».