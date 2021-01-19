«Газпром» без «Фортуни». США ввели нові санкції проти «Північного пототоку-2»

У грудні «Фортуна» побудувала 2,6 км магістралі «Північний потік-2» у виключній економічній зоні Німеччини

Санкції запроваджені також проти російської компанії КВТ-РУС, яка є власником судна

Сполучені Штати внесли до санкційного списку російський корабель-трубоукладач «Фортуна», задіяний у будівництві газопроводу «Північний потік-2».

Відповідна інформація розміщена на сайті Міністерства фінансів США.

Санкції запроваджені також проти російської компанії КВТ-РУС, яка є власником судна. Санкції передбачають заборону на експорт, банківські та валютні операції, блокування активів і майна

Обмеження накладені відповідно до американського закону CAATSA («Протидія противникам Америки за допомогою санкцій»).

У грудні «Фортуна» побудувала 2,6 км магістралі «Північний потік-2» у виключній економічній зоні Німеччини.

З 15 січня будівництво магістралі мало поновитися у водах виключної економічної зони Данії. Минулого тижня «Фортуна» вийшла з німецького порту Вісмар, але через день шляху зупинилася на рейді порту Росток.

Раніше стало відомо, що концерн Bilfinger SE вийшов з будівництва «Північного потоку-2», ставши першою німецькою компанією, яка залишила проєкт російського газопроводу.

Російський монополіст «Газпром» 19 січня вперше заговорив про ймовірний провал «Північного потоку-2». У компанії припустили, що проєкт може бути призупинений або взагалі згорнутий.

Напередодні у міністерстві економіки та енергетики Німеччини вказали, що 19 січня США накладуть санкції на російське судно, яка бере участь в добудові «Північного потоку-2».

Нагадаємо, дві нитки газопроводу «Північний потік-2» загальною проєктною потужністю 55 мільярдів кубометрів газу на рік Росія почала будувати у 2015 році. Газогін у 1220 кілометрів прокладається дном Балтійського моря ‒ від російського селища Усть-Луга до німецького Грайфсвальду ‒ паралельно з уже наявним «Північним потоком».

Будівництво газопроводу призупинилося в грудні 2019 року через санкції США.