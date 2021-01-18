У Росії суд заарештував Навального на 30 діб. Хронологія подій

Засідання мало відбутися 29 січня, але його несподівано перенесли на 18 січня

Опозиціонеру Олексію Навальному обирають запобіжний захід прямо у відділі поліції управління МВС у місті Хімки. Про це повідомив його адвокат Вадим Кобзєв.

«Суддею Хімкінского міського суду розглядатиметься подання про взяття під варту», – йдеться у документі, опублікованому захисником.

Федеральна служба виконання покарань Росії просить суд заарештувати Олексія Навального до засідання по заміні умовного терміну на реальний по справі «Ів Роше», повідомила ТАСС адвокат Ольга Михайлова.

Засідання у другому відділі поліції у Хімках почалося о 13:00 за московським часом, передає телеграм-канал Life Shot. Канал не уточнює, на яких умовах знімальну групу Life пустили у будівлю відділу, хоча інших журналістів залишили на вулиці.

«Я не розумію що відбувається. Мене одну хвилину назад вивели з камери на зустріч з адвокатами. Я прийшов сюди, тут відбувається засідання Хімкинського суду, якісь люди мене знімають на камери, якісь люди сидять у залі. Називається це все «відкрите засідання» Хімкинського суду, де розглядається питання про моє взяття під варту за клопотанням начальника поліції», – каже Навальний перед початком засідання.

Навальний зазначив, що нікому не давали повістку про суд.

«Я багато бачив насмішок над правосуддям, але, мабуть, той самий дід у бункері настільки боїться, що просто демонстративно розірвали і викинули на смітник Кримінально-процесуальний кодекс. Це неможливо! Те, що відбувається тут – найвищий ступінь беззаконня», – наголосив політик.

Алексея из зала «суда» pic.twitter.com/Dqsa4x0qrz — Кира Ярмыш (@Kira_Yarmysh) January 18, 2021

Через 10 хвилин від початку засідання, захист Навального заявила відвід судді, яка веде засідання у відділі поліції, передає Life Shot. Суддя пішла для прийняття рішення.

Прессекретар Навального Кіра Ярмиш повідомила «Медіазоні», що засідання, ймовірно, веде суддя, на прізвище Морозова. Суддя з таким прізвищем дійсно працює у Хімкінскому міському суді – це Олена Морозова.

Адвокат Навального Ольга Михайлова надала «Медіазоні» аудіозапис початку засідання.

«Ваша честь, якщо це відкрите судове засідання, я вимагаю, щоб оголосили перерву, щоб могли брати участь всі учасники засідання. Воно таємне навіть для мене – зайшовши сюди я виявив, що йде судове засідання. Воно відкрите? Оголосіть перерву, я запрошу ще захисників, своїх родичів. Що це за судове засідання?», – обурюється Навальний після роз'яснення судом регламенту поведінки у суді.

Суддя Морозова перериває його і просить дотримуватися регламенту – частина засідання, на якій заявляються клопотання, поки не настала.

«Ви не дотримуєтесь регламенту судового засідання!», – відповідає Навальний. – Воно повинно проходити у приміщенні Хімкинського суду. Чому воно виїзне, у зв'язку з чим? Поясніть мені.

Суддя, не звертаючи уваги на цю репліку, представляється, називає прізвища інших учасників засідання: прокурора Колоскової і представника управління Хімкинського МВС Наумової.

Відведення суддя Морозова відхиляє, оскільки він «надуманий і необгрунтований», передає Life Shot.

Поліцейські біля будівлі УМВС у Хімках загрожують депутату міського округу Антоніні Стеценко затриманням, передає кореспондент «Медіазони».

Жінка стоїть в одиночному пікеті з плакатом «Свободу Олексію Навальному». Як стверджують силовики, це – не поодинокий пікет, оскільки поруч зі Стеценко знаходяться журналісти.

Фото: Медіазона

У телеграм-каналі Навального опублікований фрагмент його звернення до судді з вимогою допустити у зал журналістів, які зібралися біля відділу поліції.

«У них фізично акредитацію не беруть, що вказує на упередженість дуже дивну. Безумовно, я виступаю за те, щоб цей процес був максимально відкритим, щоб всі засоби масової інформації мали можливість спостерігати за цим дивовижним абсурдом, який тут відбувається. Я хочу, щоб пустили всіх – не тільки «Вести. Дежурная часть», Life News і ГУВС, а й тих справжніх журналістів, які прямо зараз стоять на морозі за воротами, але їх не пускають. Ви не можете, вибачте мені, удавати, ніби цього не відбувається. Я заявляю, що вони там стоять, вони хочуть бути акредитовані і вимагають реалізації своїх прав», – заявив Навальний.

О 13:45 суддя Морозова надала захисникам Навального пів години для ознайомлення з матеріалами справи – і ще 20 хвилин на спілкування з підзахисним, передає телеграм-канал Life Shot. У засіданні оголошено перерву на 50 хвилин.

О 14:25 прессекретарка Навального Кіра Ярмиш заявила, що журналістів не планують пускати на засідання.

«Просто чудово. У поліції пояснюють, що вирішили проводити виїзне засідання в Управлінні внутрішніх справ, щоб журналісти могли бути присутніми. Але журналістів не пускають, папірці з проханням акредитувати їх – не беруть і взагалі відключили, напевно, дзвінок, щоб нікому не відкривати», – написала у Twitter вона.

О 14:30 суддя відновила засідання.

Дружина Олексія Навального Юлія написала зворушливий пост на підтримку чоловіка.

«Льоша, коли тебе отруїли, я написала, що ми з усім справлялися, впораємося і з цим. І тепер я можу сказати те ж саме, і можливо, ти навіть встигнеш це прочитати, на відміну від минулого разу: немає речі, з якої б ми не впоралися. Все обов'язково буде добре!», – написала Навальна.

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О 15:10 представниця Хімкинського управління МВС Наумова у суді повідомила про «багаторазові» порушення Навального умов випробувального терміну, а також про попередження йому і його адвокату. Вона попросила суд заарештувати Навального на 30 діб.

О 15:35 суддя Морозова пішла на прийняття рішення, уточнивши, що оголосить його через 15 хвилин – о 15:45. Про це повідомляє адвокат Навального Вадим Кобзєв.

О 16:45 суддя Олена Морозова повертається через годину після призначеного часу і починає зачитувати своє рішення. Люди на вулиці скандують: «Навальний!».

Фото: Медіазона

О 16:50 суддя Морозова задовольняє клопотання слідства і відправляє Навального під арешт на 30 діб. Термін утримання Навального під вартою – до 15 лютого.

Зазначимо, що політик повернувся у Росію 17 січня після лікування у Німеччині, його літак повернули із Внуково у Шереметьєво, потім Навального затримали на паспортному контролі.

Майбутній радник з нацбезпеки при обраного президента США Джо Байдена Джейк Салліван заявив, що російський опозиціонер Олексій Навальний повинен бути негайно звільнений. Винних у його затриманні потрібно притягнути до відповідальності.

Як повідомлялося раніше, російському опозиціонеру Олексію Навальному стало зле під час перельоту з Томська у Москву. Він був госпіталізований до лікарні в Омську. Потім опозиціонера перевезли на лікування до німецької клініки «Шаріте». Німецькі експерти виявили в організмі Навального сліди отруєння нервово-паралітичною речовиною групи «Новачок». Лабораторії Німеччини, Франції та Швеції, а також експерти Організації заборони хімічної зброї підтвердили факт отруєння.

Згодом на своєму YouTube каналі Олексій Навальний оприлюднив фільм-розслідування на основі розслідування групи Bellingcat, в якому стверджується, що співробітники ФСБ стежили за опозиціонером і ймовірно саме вони причетні до його отруєння.