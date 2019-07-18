Європарламент сьогодні проведе дебати щодо українських політв'язнів



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Євродепутати мають сьогодні голосувати за резолюцію щодо українських бранців Кремля

Сьогодні новообраний Європейський парламент проведе дебати та голосуватиме за резолюцію щодо українських політичних в’язнів Кремля. Про це у Facebook повідомив посол України в Королівстві Бельгія, представник України при ЄС Микола Точицький.

«Сьогодні новообраний Європейський парламент проведе дебати (орієнтовно об 11:30 за Києвом) та голосуватиме за резолюцію щодо українських політичних в’язнів Кремля (близько 13:00)», — повідомив Точицький.

З його слів, надзвичайно важливо, що новообрані євродепутати, щойно розпочавши свою роботу, виділяють звільнення українських бранців Кремля серед першочергових питань на порядку денному однієї з ключових інституцій ЄС.

«Протягом останніх років Європейських парламент був потужним рушієм підтримки України в Брюсселі. Після травневих виборів та формування нового складу ЄП, працюємо над тим, щоб ця солідарність та підтримка України розвивалась та примножувалась. Важливим прикладом такої підтримки є розгляд тематики українських політв’язнів сьогодні на пленарному засіданні оновленого Європарламенту», — зазначив дипломат.

Точицький стверджує, що сьогодні від політиків 28 держав-членів ЄС лунатимуть рішучі заклики до Росії негайно звільнити українських політв’язнів.

Нагадаємо, у новообраному Європарламенті 17 липня пройшла перша зустріч групи «Друзі України» і команди п’ятого президента, лідера партії «Європейська Солідарність» Петра Порошенка.

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