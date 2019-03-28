Європарламент визнав Гуайдо тимчасовим президентом Венесуели



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Депутати ЄП закликали провести дострокові вибори президента

Європейський парламент ухвалив резолюцію, якою визнав лідера опозиції Венесуели Хуана Гуайдо тимчасовим президентом країни.

Також депутати ЄП закликали провести дострокові вибори президента.

«Європарламент підтвердив своє визнання Хуана Гуайдо легітимним тимчасовим президентом Венесуели та висловив свою повну підтримку його плану, зокрема, формування національного перехідного уряду та проведення позачергових президентських виборів», — йдеться в резолюції.

Також євродепутати закликали «незаконний режим» президента Венесуели Ніколаса Мадуро припинити насильство, ув'язнення та репресії проти журналістів, політичних лідерів та опонентів.

Крім того, ЄП закликав запровадити нові санкції проти представників «нелегітимного» керівництва Венесуели та провести позачергові вибори президента.

Нагадаємо, лідер венесуельської опозиції Хуан Гуайдо анонсував нову акцію за повалення президента країни Ніколаса Мадуро на початку квітня. За його словами, 6 квітня стартує підготовчий етап акції «Операція Свобода», яка спрямована на «припинення узурпації у Венесуелі і відсторонення Мадуро від влади».

Як відомо, 27 березня президент США Дональд Трамп заявив, що російські військові повинні покинути Венесуелу.

Нагадаємо, раніше до Венесуели прибули два літаки з російськими військовими.

У Венесуелі заявляють, що російські військовослужбовці прибули до Каракаса, щоб взяти участь в переговорах з військової підготовки і стратегії.

Державний секретар США Майк Помпео закликав Росію «припинити свою неконструктивну поведінку», яка полягає у підтримці президента Венесуели Ніколаса Мадуро.