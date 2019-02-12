НАТО не має наміру втягуватися в нову гонитву озброєнь − Столтенберг



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Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що подальші кроки Альянсу будуть скоординованими, обмеженими та оборонними

Альянс не планує дислокувати нові ядерні ракети наземного базування в Європі, але залишається відданим контролю над озброєннями та збереженню режиму нерозповсюдження ядерної зброї

НАТО не має наміру втягуватися в нову гонитву озброєнь та розміщувати нові ядерні ракети у Європі у відповідь на дії Росії з порушення договору про ліквідацію ракет середньої та меншої дальності (ДРМСД). Про це у вівторок під час прес-конференції напередодні зустрічі міністрів оборони НАТО, яка відбудеться у Брюсселі 13-14 лютого, заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, повідомляє Укрінформ.

«На цій зустрічі міністрів оборони ми будемо обговорювати, які кроки НАТО здійснить для реагування на цей світ без ДРМСД, де буде більше російських ракет, зважимо на те, як забезпечити стримування й оборону. Я не буду спекулювати, якими можуть бути такі кроки. Але дозвольте мені сказати таке. Будь-які кроки, які будуть здійснюватися, будуть скоординованими, обмеженими та оборонними. Ми не маємо наміру дислокувати нові ядерні ракети наземного базування в Європі. В той же час, ми залишаємося відданими контролю над озброєннями та збереженню режиму нерозповсюдження ядерної зброї. НАТО не хоче нової гонки озброєнь, тому що це не в наших інтересах», - заявив Столтенберг.

Як повідомлялося раніше, держсекретар США Майк Помпео оголосив про призупинення участі США у Договорі про ліквідацію ракет середньої та меншої дальності, оскільки 2 лютого закінчився термін ультиматуму, який США пред'явили Росії 4 грудня 2018 року. Сполучені Штати пообіцяли вийти з ДРСМД, якщо Росія не повернеться до виконання своїх зобов'язань за договором протягом 60 днів.

У Вашингтоні вважають, що РФ порушила ДРСМД тим, що створила ракети 9М729. Москва це заперечує. Однак дані досліджень низки країн, отримані протягом багатьох років, підтверджують порушення з боку Москви. Згідно з даними американської сторони, ракета 9М729 здатна пролетіти понад 500 кілометрів, що суперечить ДРСМД.