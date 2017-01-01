Європейський суд з прав людини розгляне п'ять скарг Навального

Навальний звертався до ЄСПЛ п’ять разів у період з 2012 до 2014-го роках

У Європейському суді з прав людини 24 січня розглядатимуть п’ять скарг російського опозиціонера Олексія Навального, що стосуються семи його арештів за адміністративними правопорушеннями. Про це повідомила прес-служба ЄСПЛ. У прес-релізі вказується, що Навального у період з 2012 по 2014 рік сім разів арештовували на різних публічних заходах,



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Олексій Навальний

Навальний звертався до ЄСПЛ п’ять разів у період з 2012 до 2014-го роках

У Європейському суді з прав людини 24 січня розглядатимуть п’ять скарг російського опозиціонера Олексія Навального, що стосуються семи його арештів за адміністративними правопорушеннями.

Про це повідомила прес-служба ЄСПЛ.

У прес-релізі вказується, що Навального у період з 2012 по 2014 рік сім разів арештовували на різних публічних заходах, п'ять разів його засуджували до штрафу у розмірі від однієї до тридцяти тисяч російських рублів; і в двох випадках він був засуджений до адміністративного затримання (15 і 7 діб).

Навальний звертався до ЄСПЛ п’ять разів у період з 2012 до 2014-го роках, посилаючись на порушення статті 5 (право на свободу) Європейської конвенції прав людини (ЄКПЛ), статті 6 (право на справедливий судовий розгляд), статті 11 (право на свободу зібрань), статті 14 (заборона дискримінації), статті 18 (обмеження прав) та інші.

У попередньому рішенні від 2 лютого 2017 року Європейський суд з прав людини постановив, одноголосно, що при арештах Навального, його утриманні під вартою, накладанні штрафів та розгоні мирних зібрань неодноразово порушувалися статті ЄКПЛ, що російський суд виносив рішення, беручи до уваги лише версію поліції.

Як відомо, у листопаді Навальний заявив, що Європейський суд з прав людини взяв до розгляду його скаргу на новий вирок у справі "Кіровлісу". Саме через справу "Кіровлісу" Навальний, як стверджує російська влада, нібито не має права брати участь у виборах президента в 2018 році. Рада Європи вказувала на порушення в повторному вироку опозиціонерові і закликала допустити Навального на вибори.