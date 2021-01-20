«Євросолідарність» вимагає повернути пільговий тариф за електроенергію: проєкт постанови

Також політсила Порошенка закликає заборонити імпорт енергоносіїв з Росії

Фракція «Європейська солідарність» у Верховній Раді України внесла прожкт постанови, якою пропонує повернути пільгову норму до 100 кВт/год, а також заборонити імпорт електроенергії з Росії та Білорусі. «ЄС» також наполягає на забороні прямого імпорту природного газу до України з Російської Федерації. Про це повідомляє пресслужба політсили.

Співголова фракції Артур Герасимов заявив, що документ вноситься з метою підтримки малозабезпечених українців, а також «захисту національних інтересів, стабілізації роботи енергетичної системи України та запобігання вчиненню корупційних дій на ринку електроенергії».

«Некомпетентна влада Зеленського загнала українців в енергетичну кризу посеред зими, повністю проваливши підготовку до опалювального сезону. З настанням морозів, наприклад, виявилось, що в державі не вистачає вугілля, тому «Центренерго» просить уряд дозволити віялові відключення, яких українці не бачили з 90-х років. Залишити об’єкти теплогенерації без енергоресурсу – такий самий злочин, як той, коли ця ж влада Зеленського залишила лікарів беззахисними в перші місяці епідемії», – говорить Герасимов.

Він наголосив – така ситуація з паливом сталась вперше за роки незалежності, при цьому у Зеленського суттєво збільшили тарифи для найвразливіших верств населення та забрали в них субсидії.

«Європейська солідарність» розробила комплекс невідкладних заходів, які мають вжити компетентні органи державної влади з метою захисту національних інтересів, захисту малозабезпечених верств населення, стабілізації роботи енергетичної системи України та запобігання вчиненню корупційних дій на ринку електроенергії», – пояснює співголова фракції.

«Перш за все ми внесли законопроект про підвищення об’єму субсидій для захисту найбільш вразливих верств населення», – нагадав Герасимов.

«Також Кабінет Міністрів має невідкладно повернути пільговий тариф у 90 копійок за кіловат на перші 100 кіловат електроенергії, що діяв в період президентства Порошенка, для всього населення України, в тому числі в сільській місцевості», – пояснює депутат.

«Євросолідарність» також наполягає на забороні імпорту електричної енергії з Республіки Білорусь та з Російської Федерації. Уряд до 1 лютого має відзвітувати перед Верховною Радою про заходи, вжиті з метою об’єднання електромереж Європейського Союзу та України.

«Необхідно відновити належну роботу українських атомних станцій для забезпечення щонайменше 55 відсотків обсягу атомної електроенергії в енергетичному балансі», – наголошують у «Євросолідарності».

«Також необхідно запровадити заборону на прямий імпорт російського газу, до якого нас штовхають маріонетки Кремля спільно з представниками діючої влади. Україна з 2015 року злізла з «газової голки» Газпрому і здобула цілковиту енергетичну незалежність. Тепер є цілком обгрунтовані підозри, що нинішня енергетична криза – частина масштабного плану до відновлення прямих поставок блакитного палива з країни-агресора», – застерігає Герасимов.

Державна аудиторська служба України та правоохоронні органи мають провести аудит та перевірку діяльності ПАТ «Центренерго», постачальників вугілля, державних шахт, а також ціноутворення. Фонд державного майна України до 1 лютого 2021 року має надати Верховній Раді України розгорнутий звіт за 2020 рік з поясненням причин збитковості та критеріїв відбору керівників.

«Енергетична криза і загроза енергетичній незалежності України – це не лише вирок некомпетентності владі Зеленського, а й іспит для Парламенту, який повинен довести здатність захищати національні інтереси держави та українців. Ситуація критична, тому вимагаємо від влади термінових дій по захисту людей», – резюмує Артур Герасимов.

Як відомо, «Європейська солідарність» раніше внесла законопроект щодо збільшення у Державному бюджеті України витрат на субсидії на 7 мільярдів гривень. Кошти пропонується перерозподілити за рахунок скорочення витрат на Офіс президента Зеленського, прокуратуру, СБУ, ДБР та інших силовиків.

Як повідомляв Главком, Кабінет міністрів скасував з 1 січня 2021 року пільговий тариф 90 коп./кВт год на перші 100 кВт для побутових споживачів. Відповідне рішення уряд ухвалив на засіданні 28 грудня.

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