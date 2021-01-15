Віяльних відключень не буде. «Укренерго» прокоментувала відсутність вугілля на «Центренерго»

У компанії відзначили, графіки обмеження потужності не мають жодного відношення до, так званих «віяльних відключень» і не передбачають відключення споживачів

Компанія стверджує, що для проходження складного періоду збільшить виробництво електроенергії на ГЕС та ГАЕС

Національна енергетична компанія «Укренерго» запевняє, що віяльних відключень електроенергії не буде, незважаючи на відсутність вугілля на станціях державної компанії «Центренерго». Про це йдеться на сайті компанії.

«Зважаючи на появу в пресі публікацій щодо нібито можливості введення графіку аварійних відключень (так звані «віяльні відключення»), повідомляємо, що такі заходи наразі не плануються», ─ йдеться в повідомленні НЕК.

«Укренерго» стверджує, що для проходження складного періоду компанія збільшить виробництво електроенергії на ГЕС та ГАЕС, а також підвищить рівень навантаження теплових електростанцій (ТЕС).

У компанії відзначили, графіки обмеження потужності не мають жодного відношення до, так званих «віяльних відключень» і не передбачають відключення споживачів. «Натомість цей інструмент передбачає зниження потужності споживання окремих промислових підприємств, де це є можливим, без порушення їхніх технологічних процесів. Застосування такого інструменту оператором системи передачі заздалегідь погоджується з Міністерством енергетики на випадок непередбачуваної втрати значного обсягу генерації в енергосистемі в період пікових навантажень», ─ йдеться у повідомленні.

В «Укренерго» наголосили, що виходячи з поточної ситуації в енергосистемі, введення графіків пониження потужності на підприємствах під час періоду низьких температур також не планується.

Нагадаємо, 15 січня 6 з 9 енергоблоків Зміївської ТЕС були зупинені на аварійний ремонт через відсутність вугілля. Ще 13 січня запасу вугілля на цій станції вистачало на два дні роботи.

НЕК «Укренерго» повідомив Міністерство енергетики про дефіцит потужності системи на рівні 2,6 ГВт і попередив про ризики відключення.

З літа 2019 р операційний контроль над компанією «Центренерго» здійснює група «Приват».

Як повідомлялося, Україна на порозі віяльного відключення електроенергії? Екснардеп опублікував листа «Укренерго».

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