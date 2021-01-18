Кабмін готує важливе рішення для споживачів, які опалюють будинки електрикою

Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль на позачерговому засіданні уряду 18 січня.

«З урахуванням того, що був встановлений єдиний тариф на електроенергію для населення з 1 січня, доручаю міністерствам соціальної політики і фінансів переорієнтувати механізм субсидування, який допоможе людям, які використовують електроенергію для електрообігріву своїх осель», - зазначив він.

Механізм передбачає виплати особам, у яких встановлено електричне опалення, як компенсацію за підвищення тарифів на електроенергію.

«Це будуть виплати без прив'язки до того, які в людини будуть доходи. Тобто, це не субсидія в класичному розумінні - це буде компенсація за підвищення тарифу або монетизація пільг, яка відбудеться з 1 січня», - уточнив Шмигаль.

Він додав, що ці заходи впроваджуються через скасуванням пільги на перші 100 і 3000 кВт/год та запровадження єдиної для населення ціни 1,68 грн/кВт-год.

За його словами, уряд також спростив порядок доступу до субсидій, які отримують 3,1 млн домогосподарств у середньому від 1600 грн на місяць.

Нагадаємо, з 1 січня Кабмін запровадив єдиний фіксований тариф на електроенергію для побутових споживачів у розмірі 1,68 грн/кВт-год (із ПДВ) на період до 31 березня із перспективою подальшого зростання.

Тим самим уряд скасував пільговий тариф для населення у 90 копійок за кВт/год за перші 100 кВт/год і 3000 кВт/год місячного споживання.

Додамо, що напередодні Міністерство соціальної політики доручило облдержадміністраціям розглянути питання надання субсидії громадянам, які використовують електроенергію для індивідуального опалення.

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