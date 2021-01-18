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    Кабмін готує важливе рішення для споживачів, які опалюють будинки електрикою

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    В Україні чимало осель опалюються взимку електрикою&nbsp; - Кабмін готує важливе рішення для споживачів, які опалюють будинки електрикою
    В Україні чимало осель опалюються взимку електрикою 
    Фото з відкритих джерел

    Уряд монетизує пільги для будинків з електроопаленням

    Кабінет міністрів розробив і найближчим часом затвердить механізм субсидування побутових споживачів, які використовують електрообігрів житла.

    Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль на позачерговому засіданні уряду 18 січня.

    «З урахуванням того, що був встановлений єдиний тариф на електроенергію для населення з 1 січня, доручаю міністерствам соціальної політики і фінансів переорієнтувати механізм субсидування, який допоможе людям, які використовують електроенергію для електрообігріву своїх осель», - зазначив він.

    Механізм передбачає виплати особам, у яких встановлено електричне опалення, як компенсацію за підвищення тарифів на електроенергію.

    «Це будуть виплати без прив'язки до того, які в людини будуть доходи. Тобто, це не субсидія в класичному розумінні - це буде компенсація за підвищення тарифу або монетизація пільг, яка відбудеться з 1 січня», - уточнив Шмигаль.

    Він додав, що ці заходи впроваджуються через скасуванням пільги на перші 100 і 3000 кВт/год та запровадження єдиної для населення ціни 1,68 грн/кВт-год.

    За його словами, уряд також спростив порядок доступу до субсидій, які отримують 3,1 млн домогосподарств у середньому від 1600 грн на місяць.

    Нагадаємо, з 1 січня Кабмін запровадив єдиний фіксований тариф на електроенергію для побутових споживачів у розмірі 1,68 грн/кВт-год (із ПДВ) на період до 31 березня із перспективою подальшого зростання.

    Тим самим уряд скасував пільговий тариф для населення у 90 копійок за кВт/год за перші 100 кВт/год і 3000 кВт/год місячного споживання.

    Додамо, що напередодні Міністерство соціальної політики доручило облдержадміністраціям розглянути питання надання субсидії громадянам, які використовують електроенергію для індивідуального опалення.

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    Теги: Кабмін ЖКГ енергетика тарифи субсидія опалювальний сезон комуналка ціни електроенергія опалення уряд Денис Шмигаль пільги
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