Партія Порошенка лідирує у рейтингах – КМІС

Соціологи провели опитування після рішення РНБО про закриття проросійських телеканалів

«Європейська Солідарність» вийшла на перше місце в рейтингу політичних партій. Про це свідчить соціологічне опитування КМІС, яке було проведене 5-7 лютого після рішення РНБО про закриття проросійських телеканалів.

Якби вибори до Верховної Ради України відбувалися на початку лютого (але після рішення РНБО), найбільше голосів отримали б партія «ЄС», за яку віддали б свій голос 12,2% серед усіх респондентів і 18,1% серед тих, хто визначився з вибором.

За партію ОПЗЖ готові проголосувати відповідно, 11,4% і 16,8%.

За партію «Слуга народу» – 10,5% і 15,5%.

За партію «Батьківщина» – 8,9% та 13,2%.

Далі йдуть «Сила і честь» (відповідно, 4,3% і 6,3%) та Радикальна партія (3,5% і 5,2%).

Дещо нижче прохідного бар’єру мають «Партія Шарія» (2,6% та 3,9%), «Голос» (2,5% і 3,7%) та «Українська стратегія Гройсмана» (2,1% та 3,2%).

«Європейська Солідарність» порівняно з опитуванням від 22 січня наростила підтримку на 2,8% серед тих, хто визначився. Рейтинг ОПЗЖ впав на 3,9% серед тих, хто визначився. «Слуга народу» додала +4,3% серед тих, хто визначився.

Всеукраїнське опитування громадської думки «Омнібус» проведене 5-7 лютого 2021 року методом телефонних інтерв’ю з використанням комп’ютера (computer-assisted telephone interviews, CATI) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів опитано 2005 респондентів, що мешкають у всіх регіонах України (крім АР Крим).

Вибірка репрезентативна для дорослого населення (віком 18 років і старше) України. До вибірки не включаються території, які тимчасово не контролюються владою України – АР Крим, окремі райони Донецької та Луганської областей.

У Луганській і Донецькій областях опитування проводилося тільки на території, що контролюється українською владою. Статистична похибка вибірки не перевищує: 2,4%.

Напередодні п’ятий президент, лідер партії «Європейська Солідарність» Петро Порошенко заявив, що законодавча ініціатива «Європейської Солідарності» щодо відповідальності за співпрацю з країною-агресором стосується й одного з лідерів проросійської партії ОПЗЖ Віктора Медведчука.

10 лютого Петро Порошенко представив низку законодавчих ініціатив, спрямованих на боротьбу з посіпаками Кремля і російською пропагандою. Порошенко закликав патріотичні демократичні сили в українському парламенті підтримати ці законопроекти.

Екссекретар РНБО Олександр Турчинов вважає, що п’ятий президент і лідер «Європейської солідарності» Петро Порошенко готовий стати прем'єр-міністром, але для цього потрібні дострокові вибори.