Зеленський разом з послами G7 прибув на Донеччину

Деталі поїздки президента на Донбас не розголошуються

Президент хоче поспілкуватися з військовослужбовцями

Сьогодні президент Володимир Зеленський прибув з робочою поїздкою на Донеччину. Про це повідомили в Офісі президента.

«Глава держави ознайомиться із ситуацією на передовій і поспілкується з військовослужбовцями, які несуть службу в зоні проведення Операції об’єднаних сил», - сказано у повідомленні.

Також згідно з даними пресслужби, разом із президентом на Донбас вирушили посли країн «Великої сімки».

Зазначимо, що у січні не було жодного дня без обстрілу українських позицій бойовиками, хоча офіційно перемир'я триває. У лютому також російські бойовики регулярно порушують перемир'я. Так, протягом минулої доби, 10 лютого, в районі проведення операції Об’єднаних сил було зафіксовано сім порушень режиму припинення вогню. Внаслідок цього український захисник отримав вогнепальне поранення.

Сьогодні, близько 9:30 ранку у районі Горлівки на Донеччині російський снайпер важко поранив військового Збройних сил України. Незважаючи на надану допомогу, український військовослужбовець помер під час евакуації.

Це вже четверта загибель захисника України у лютому 2021 року. Нагадаємо, двоє українських військових загинули 6 лютого в Донецькій області поблизу Марʼїнки, життя ще одного під загрозою. Всі троє «підірвалися на невідомому вибуховому пристрої».

Згодом стаало відомо, що на невстановленому вибуховому пристрої підірвались старший солдат Назарій Поліщук та солдат Олексій Подвезений

Раніше повідомлялося, що місія ОБСЄ зафіксувала на Донбасі 50 порушень перемир’я за добу.

За домовленістю Тристоронньої контактної групи щодо Донбасу, з 27 липня 2020 року на лінії дотику має дотримуватися режим повного та всеосяжного припинення вогню.