Євросоюз домовляється про придбання восьмої Covid-вакцини

Країни-члени мають право передавати надлишкові дози вакцин до країн із низькими або середніми доходами, а також до інших країн-членів ЄС

Єврокомісія домовляється з компанією Valneva про придбання 30 мільйонів доз вакцини від коронавірусу в інтересах всіх країн-членів. Така інформація оприлюднена у вівторок на сайті Європейської комісії.

«Єврокомісія завершила сьогодні попередні переговори з фармакологічною компанією Valneva щодо закупівлі потенційної вакцини її виробництва проти Covid-19. Перспективний контракт з Valneva надасть можливість для всіх країн-членів ЄС разом закупити 30 мільйонів доз, із можливістю подальшого викупу ще до 30 мільйонів доз вакцини», ─ йдеться у повідомленні.

Зазначається, що Єврокомісія вже має укладені контракти на виробництво вакцини в Європі з такими компаніями як AstraZeneca, Sanofi-GSK, Janssen Pharmaceutica NV, BioNtech-Pfizer, CureVac та Moderna. Попередні переговори також завершені з компанією Novavax. Ці вакцини дозволять Євросоюзу добре підготуватися до вакцинації та отримають доступ на ринок ЄС після висновку Європейського медичного агентства щодо ефективності та безпечності.

Країни-члени мають право передавати надлишкові дози вакцин до країн із низькими або середніми доходами, а також до інших країн-членів ЄС.

«З восьмою вакциною ми доповнюємо наш вже широкий перелік вакцин. Таким чином, ми мажемо отримати максимальні шанси забезпечити для всіх наших громадян доступ до безпечної та ефективної вакцинації вже до кінця 2021 року. Всі країни-члени вже розпочали національні кампанії вакцинації, і ми вже отримуємо збільшені партії доз вакцини для задоволення їх потреб протягом поточного року», ─ зауважила єврокомісар з питань здоров’я та продовольчої безпеки Стелла Кіріакідес.

До відома, Valneva є європейською біотехнологічною компанією, яка виробляє деактивовані противірусні вакцини. Це традиційна противірусна технологія, яка використовувалася вже протягом 60-70 років, із сталими методами виробництва та високим рівнем безпеки. Більшість вакцин від грипу та багато вакцин, що призначені для дітей, виготовляються саме з використанням цієї технології. На сьогодні це єдина перспективна вакцина проти Covid-19 в Європі, яка розробляється та проходить клінічні випробування із використанням цієї технології.

Нагадаємо, глава МОЗ Максим Степанов сподівається, що вакцинація українців почнеться у лютому.

Також повідомлялося, що Міністерство охорони здоров'я України отримало лист від міжнародної організації COVAX. Організація готова вже найближчим часом почати постачання вакцини від коронавірусу в Україну.

Разом з тим на початку січня в Україні виник скандал через чутки про таємне щеплення можновладців. Стало відомо, що українські багатії таємно вакцинуються. Блогер оприлюднив інформацію про ціни й місце. 6 січня у столичній клініці підтвердили вакцинацію від коронавірусу віп-клієнтів. Зокрема, співробітниця клініки запевнила, що від клієнтів, які отримали щеплення, скарг не надходило, а вакцинованих було вже «дуже багато».