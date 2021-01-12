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    Розробник української Covid-вакцини отримав щеплення вакциною Moderna

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    Фаворов зазначив, що за 30 хвилин через систему вакцинації пройшло 100 осіб - Розробник української Covid-вакцини отримав щеплення вакциною Moderna
    Фаворов зазначив, що за 30 хвилин через систему вакцинації пройшло 100 осіб
    Фото з Facebook

    Михайло Фаворов розповів, що вакцинувався у США, не виходячи з машини

    Доктор медичних наук, міжнародний експерт у сфері охорони здоров’я та епідеміології Михайло Фаворов отримав щеплення вакциною Moderna в США, де проживає з родиною. Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

    «Сьогодні вранці вакцинувався Moderna. Дочка записала мене на щеплення, що я сам не міг зробити тому, що всі телефони зайняті, а сайти падали вже в четвер, від перевантаження. Але Олені це вдалося!, ─ розповів Фаворов. 

    За його словами, щеплення робиться не виходячи з машини.

    «Величезна порожня парковка обладнана під три колони автомобілів. На ній три пункти зупинки. На першій – перевірка даних, на другій – відповіді на питання і підписання згоди і власне на третій вакцинація. Уколи роблять медсестри, регулюють потоки солдати», ─ написав епідеміолог.

    Фаворов зазначив, що за 30 хвилин через систему вакцинації пройшло 100 осіб. 

    Нагадаємо, компанія DiaPrep System Inс Михайла Фаворова та українські вчені з Інституту мікробіології і вірусології НАН розробляють українську вакцину від коронавірусу, виробництво якої повністю фінансуватиме держава. 

    За словами міністра охорони здоров’я Максима Степанова, на це планується витратити приблизно 100-150 млн грн. 

    20 жовтня 2020 року Зеленському презентували зразок української вакцини-кандидата проти Covid-19.

    Теги: США Facebook щеплення вакцинація парковка
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