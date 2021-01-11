Туреччина почне масову Covid-вакцинацію з середини січня

Вакцину проти Covid -19 почнуть вводити у четвер або п'ятницю відповідно до визначеного порядку

Перша партія з трьох мільйонів доз Covid-вакцини SinoVac Biotech надійшла до Туреччини 30 грудня

Вакцинація від коронавірусу в Туреччині розпочнеться наприкінці цього тижня, 14-15 січня тижня. Про це заявив у понеділок президент Туреччини Тайіп Реджеп Ердоган, повідомляє Anadolu.

«Вакцину проти Covid -19 почнуть вводити у четвер або п'ятницю відповідно до визначеного порядку», ─ сказав Реджеп Тайїп Ердоган на прес-конференції.

«Коли кількість випадків Covid -19 опуститься нижче певної кількості, ми будемо зменшувати обмеження поступово, як це було раніше», ─ додав він.

Перша партія з трьох мільйонів доз вакцини Covid-19, замовлена у китайського SinoVac Biotech, надійшла до Туреччини 30 грудня, після чого відбулися випробування турецьких лабораторій.

Станом на понеділок Туреччина зареєструвала 22981 смерть від коронавірусу, тоді як понад 2,2 мільйона людей вилікувались від цієї хвороби. На сьогодні у країні зареєстровано понад 2,33 мільйона випадків.

Нагадаємо, Covid-вакцина Sinovac показала ефективність 78%.

Нагадаємо, головний санітарний лікар Ляшко повідомив, коли українці зможуть вакцинуватися власним коштом.

У грудні Україна прискорила переговори з китайським виробником Sinovac Biotech і дійшла згоди про постачання в лютому 2021 року 1,9 мільйона доз Covid-вакцини. На думку авторки статті NYT, це можна вважати геополітичною перемогою Китаю.

Нагадаємо, глава МОЗ Максим Степанов сподівається, що вакцинація українців почнеться у лютому.

Також повідомлялося, що Міністерство охорони здоров'я України отримало лист від міжнародної організації COVAX. Організація готова вже найближчим часом почати постачання вакцини від коронавірусу в Україну.



