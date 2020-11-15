Євросоюз пригрозив Туреччині санкціями за «агресивний ісламізм»

Європейська влада втомилися від постійних провокацій з боку Туреччини

Євросоюз розглядає можливість запровадження проти Туреччина санкцій за «агресивний ісламізм».

Про це заявив міністр Франції у справах Європи Клеман Бон у ефірі радіостанції Europe 1.

За його словами, європейська влада втомилися від постійних провокацій з боку Туреччини і розглядає можливість запровадження санкцій проти цілих секторів турецької економіки.

«Протягом 10-15 років ми думали, що Туреччина – це дружня демократія на Сході, яка прагне до модернізації, яка буде тільки прискорюватися. Але, нинішня Туреччина, це агресивний ісламізм в культурі, геополітиці і всіх інших сферах. Ми ще раз переконалися в цьому нещодавно на прикладі Нагірного Карабаху, і думаю, ні у кого не повинно залишатися наївних сумнівів. Сьогодні в жодної з європейських країн не залишилося ілюзій щодо того, хто такі пан Ердоган і його режим», – сказав Бон.

Бон пояснив, що Європу не влаштовує нинішня позиція Туреччини щодо проведення сейсмічних досліджень і буріння неподалік від грецького острова Кастелорізо в Східному Середземномор'ї.

Крім того, у Франції вкрай незадоволені заявами президента Туреччини Реджепа Ердогана після вбивства вчителя історії Самюеля Паті. Тоді Ердоган не тільки дозволив собі особисті образи на адресу глави Франції Еммануеля Макрона, але й закликав до бойкоту французьких товарів. Невдоволення ЄС викликала й допомога Туреччини Азербайджану у військовій операції у Нагірному Карабаху.

Раніше повідомлялося, що Франція не виключає запровадження санкцій ЄС проти Туреччини.