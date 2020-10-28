Франція не виключає запровадження санкцій ЄС проти Туреччини



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Конфлікт між Ердоганом та Макроном набуває нових обертів

Держсекретар уряду Франції відзначив, що «президент Ердоган щодня переходить межі неприйнятності»

Офіційний Париж вважає, що політика президента Туреччина Реджепа Таїпа Ердогана є неприйнятною і може бути покарана санкціями з боку Євросоюзу.

Про це заявив державний секретар уряду Франції з питань європейських справ Клеман Бон у середу під час слухань у Сенаті.

«Ми продовжуємо стратегію французької і європейської реакції. Це може призвести до нових санкцій відносно Туреччини», – заявив урядовець про позицію Парижа стосовно нещодавніх публічних висловлювань та рішень з боку турецького лідера, спрямованих проти особисто президента Еммануеля Макрона і Франції.

Бон відзначив, що «президент Ердоган щодня переходить межі неприйнятності».

Держсекретар додав, що солідарність європейських країн, висловлена на підтримку Франції, демонструє консенсус і міцну позицію.

Деякі європейські політики виступили за введення санкцій проти Анкари, включаючи призупинення дії режиму митного союзу.

Нагадаємо, що президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган закликав бойкотувати французькі товари через антиісламську політику президента Франції Еммануеля Макрона.

Напередодні французький журнал Charlie Hebdo опублікував карикатуру на Ердогана.

Згодом Туреччина засудила Францію через карикатуру на Ердогана в Charlie Hebdo.

Макрон минулого тижня заявив, що не буде перешкоджати публікації образливих карикатур на пророка Мухаммеда, посилаючись на свободу висловлення думок. Ця заява викликала обурення в арабському і мусульманському світі. У соцмережах мусульманських країн стали ширитись заклики до бойкоту французьких товарів.

Туреччина стала однією з країн, яка найбільш жорстко відреагувала на висловлювання французького президента.

24 жовтня президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що Макрону потрібно «лікувати психіку» через політику президента Франції щодо мусульманської меншини.

Після цього Франція відкликала свого посла в Туреччині для консультацій.

Джерело: Укрінформ