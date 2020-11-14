Компанію Google звинуватили у порушенні правил чесної конкуренції і оштрафували

Рада з питань конкуренції Туреччини в ході розслідування 4 листопада заслухала захист компанії Google за допомогою онлайн-відеоконференції, що тривала 3,5 години

У Туреччині оштрафували Google на більше ніж чверть мільйона доларів

Рада з питань конкуренції в Туреччині оштрафувала Google на 196,7 млн турецьких лір ($25,6 млн) у результаті проведеного розслідування та виявлених зловживань через домінування на ринку.

Компанію Google звинуватили у порушенні правил чесної конкуренції та надання несправедливої переваги окремим компаніям шляхом формування пріоритетності відповідей на пошукові запити, повідомляє Укрінформ.

«Розміщення текстових оголошень у верхній частині загальних результатів пошуку з рекламою непевної та інтенсивної якості, вище результатів органічного пошуку, які не приносять їм прибутку від реклами, є порушенням Закону про захист конкуренції № 4054, та ускладнює діяльність окремих компаній на ринку контентних послуг», – йдеться в обґрунтуванні накладеного штрафу.

У результаті проведеного розслідування та зробленого висновку Google було оштрафовано на 196,7 млн турецьких лір ($25,6 млн).

Рада з питань конкуренції в ході розслідування 4 листопада заслухала захист компанії Google за допомогою онлайн-відеоконференції, що тривала 3,5 години.

Як відомо, це не перший подібний випадок. У березні 2019 року Європейська комісія вже наклала на Google штраф $1,69 млрд за порушення антимонопольних правил ЄС щодо інтернет-реклами. У жовтні цього року Міністерство юстиції США звинуватило Google у монополії на пошук контенту в інтернеті і пошукову рекламу. У відповідь компанія заявила, що сам позов недосконалий. Пізніше антимонопольний комітет Італії розпочав розслідування проти Google через можливе зловживання монополістським становищем на ринку інтернет-реклами.

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