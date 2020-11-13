Туреччина теж піднесла всьому світу свій, «тюркський урок»

Уроки Карабаху

Мовою оригіналу

Кремль высокомерно предлагает всем государствам , которые входят в зону давления и влияния России, демонстративно выучить, раз и навсегда, «карабахский урок Кремля» – не сопротивляться России и дружить только с ней. Таким образом, как-то незаметно для себя, Кремль перешел от стратегии мягкой силы и экономической зависимости к стратегии отрытого шантажа как главному орудию внешней политики с государствами бывшего СНГ.

Суть этой стратегии – создание непреодолимых, без России, территориальных конфликтов для государств , окружающих Россию, которые бесконечно ослабляют эти страны и делают их зависимыми от политики Кремля. В Украине – это Донбасс и Крым, в Грузии – Абхазия, в Молдове – Приднестровье, в Армении и Азербайджане – это Нагорный Карабах, позволяющий влиять на поведение сразу двух стран. Теперь на очереди – Беларусь, Казахстан и Киргизия. Там Кремлю будет еще проще создать региональные конфликты. А учитывая неэффективность международных органов, регулирующие такие конфликты типа СБ ООН, то у России есть все шансы окружить себя цепью непокорных, но принципиально ослабленных государств – это и будет зона внешней безопасности России.

Для осуществления своих планов перманентного геополитического шантажа своих соседей Россия будет использовать три тактики – коррумпирование зависимых государств и их элиты. Метод гибридных войн и метод замораживание ситуации неопределенности, «зависания» борьбы в зоне конфликтов.

Но тут Кремль столкнется с двумя проблемами. Во-первых, методом гибридных войн и создание высокой напряженности в зоне конфликтов будут пользоваться и более сильные, чем Россия страны, прежде всего США и Китай. Во-вторых, проблема Кремля в том, что эти государства, попавшие в зону геополитического шантажа Кремля, вечно будут искать себе союзника, которые будет, либо сильнее России – это США или Китай, либо не будет бояться гнева Кремля-это Великобритания, Турция и Иран.

Например, уже сейчас Турция не боится России в Сирии, Ливии, Ираке, Армении, Азербайджане и Украине. Более того, она не только успешно наращивает военно-политическое сотрудничество с Украиной, но, как и Россия, претендует на Крым в качестве миротворческой силы для защиты крымского-татарского населения от репрессий Кремля. Успешный приход Турции на Кавказ резко усложнила свободу маневра России на огромном пространстве – от Ливии, Сирии и Кавказа до Туркменистана.

До сих пор Россия видела только одного врага – США, теперь ей придется иметь дело с серией врагов второго уровня. Это принципиально новая геополитическая ситуация вокруг России.

Турция тоже преподнесла всему миру свой, «тюркский урок». На самом деле, самый главный урок карабахской трагедии- это успешное осуществление Турцией мощного проекта продвижения «тюркского мира» на Восток. Всего три года назад все началось с Идлиба в Сирии, а сегодня Турция уже достигла Каспийского моря. В то время как Россия, в своем проекте расширения «русского мира», надолго застряла в войне с Украиной, а другие страны – Молдова, Беларусь и Казахстан, Армения, Азербайджан, каждый по своему, пытаются вырваться из железных объятий Кремля.

США и Китаю остается только терпеливо ждать, когда острейший экономический и внутриполитический кризис в России, ослабит эту железную хватку, как это было уже в 90-х годах прошлого века.

Джерело: блог Віктора Небоженка

Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.