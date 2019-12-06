Біля берегів Мавританії затонув човен із біженцями: 57 загиблих



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Загалом на борту перебували 150 осіб. 83 біженцям, котрих врятували, наразі надають допомогу

Човен прямував з Гамбії до берегів західної Європи. На його борту перебували 150 осіб. Врятованим біженцям надають допомогу.

Біля берегів Мавританії у середу, 4 грудня, перекинувся та затонув човен, на котрому перебували мігранти. Внаслідок катастрофи загинули 57 людей, повідомили у Міжнародній організації з міграції (МОМ), інформує Reuters.

«Влада Мавританії повідомила, що щонайменше 57 осіб загинули, внаслідок затоплення човна біля узбережжя. Врятовані розповіли співробітникам МОМ, що човен залишив Гамбію минулої середи», – йдеться у повідомленні Міжнародної організації з міграції у Twitter.

Човен перевозив мігрантів з Гамбії, котрі намагалися дістатися Європи. Загалом на борту перебували 150 осіб. 83 біженцям, котрих врятували, наразі надають допомогу.

Населення Гамбії складає два мільйона осіб. За даними МОМ, у період з 2014 по 2018 рік приблизно 35 тисяч гамбійців намагалися як біженці потрапити до Європи.