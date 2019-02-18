Скоро тисячі росіян будуть стояти у черзі за українським громадянством

Віктор Швець Президент Української фундації дослідників права

Віктор Швець

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Україну чекають не зміни, а бум!

Зараз усі надзвичайно переживають за результати чергових президентських виборів.

І є чому переживати.

Адже в Україні кожні вибори - це як черговий екзамен на нашу зрілість, на рівень нашої свідомості та демократії.

Понадіялись на сусіда, не пішли на вибори - отримуйте революцію.

Українське суспільство вже більше не хоче жити в тому колгоспі, в якому ми довгий час жили. І будь-які намагання знову загнати нас у цей колгосп нічого не дадуть, якими б гарними словами і пропозиціями все це не супроводжувалось деякими кандидатами.

Тому я спокійний, я знаю що більше революцій в Україні не буде, хіба що революція в якісній зміні нашого життя.

Ми чітко визначили свій шлях і вже не звернемо з нього.

Вже найближчим часом Україну чекають дійсно революційні зміни, але не ті міфічні, які пропонують майже усі кандидати ,а реальні, які з радістю будуть сприйняті українцями.

Це будуть навіть не зміни - це буде бум.

Будівельний бум.

В той час, коли в Росії вже почали на законодавчому рівні запроваджувати правові механізми, щоб позбавити росіян доступу до світової мережі Інтернету, - мов дивіться і слухайте тільки те що скаже Путін, Україна на конституційному рівні визначила свій шлях до ЄС.

Що це таке кожен українець, який має біометричний паспорт, може дуже легко зрозуміти може на прикладі будь якої країни, побувавши в ній. А потім для контрасту поїхати, наприклад у Псковську губернію, або в будь-який інший населений пункт Росії за межами Садового кільця - і все стане зрозумілим.

А тому нам треба негайно запровадити відповідний механізм, як це зробили деякі країни, - хочеш отримати громадянство України - купи в Україні житло.

Скоро тисячі росіян будуть у черзі в українській амбасаді для отримання українського громадянства - тому що українське громадянство, - це громадянство ЄС.

Вже зараз багато із заможних росіян, переймаючись долею своїх дітей і онуків, думають, що вже пора переїжджати в Україну.

Українцям, які опинилися в Росії, незалежно від причин - надання можливості придбати житло і отримати громадянство України - поза всякою чергою!

В Україну повернуться сотні тисяч українців, прийдуть величезні кошти, на які вони куплять собі житло .

І всі інші росіяни, які хочуть жити в демократичній країні переїдуть в Україну на цих де умовах.

Ми на порозі будівельного буму в Україні, який змінить якість життя в Україні взагалі і кожного українця зокрема.

Процес пішов!

Джерело: Обозреватель

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