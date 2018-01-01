Євросоюз розширив санкції проти Північної Кореї
- Сьогодні, 00:41
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Санкції було ухвалено як засіб підтримання тиску на КНДР з огляду на подальший та прискорений розвиток її ядерних та балістичних програм
Європейський Союз ввів санкції проти ще 17 фізичних та юридичних осіб, які вели торгівлю з Північною Кореєю.
Про це йдеться в повідомленні на сайті Ради ЄС 22 січня.
«Санкції було ухвалено як засіб підтримання тиску на КНДР з огляду на подальший та прискорений розвиток її ядерних та балістичних програм, що є ігноруванням попередніх резолюцій Ради безпеки ООН», - зазначається у повідомленні.
17 осіб внесено до списку «у зв'язку з їх участю в незаконній торговельній діяльності, націленій на ухилення від санкцій, накладених ООН, зокрема з-за кордону».
Загальна кількість осіб, що фігурують у списку санкцій ЄС проти КНДР, досягла 58 осіб, у ньому також міститься 10 юридичних осіб.
У санкційному списку ООН містяться 79 фізичних та 54 юридичних особи.
У січні Канада посилила санкції проти Північної Кореї.
Також на початку цього року Європейський союз вніс до санкційного списку щодо Північної Кореї ще 16 фізичних осіб, а також міністерство у справах армії КНДР.
Нагадаємо, уряд Японії розглядає можливі наслідки повномасштабної війни на Корейському півострові.
США включили до санкційного списку ще двох представників влади КНДР.