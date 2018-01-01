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    Євросоюз розширив санкції проти Північної Кореї

    Санкції було ухвалено як засіб підтримання тиску на КНДР з огляду на подальший та прискорений розвиток її ядерних та балістичних програм
    Європейський Союз ввів санкції проти ще 17 фізичних та юридичних осіб, які вели торгівлю з Північною Кореєю. Про це йдеться в повідомленні на сайті Ради ЄС 22 січня. «Санкції було ухвалено як засіб підтримання тиску на КНДР з огляду на подальший та прискорений розвиток її ядерних та балістичних програм, що є ігноруванням попередніх
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    Прапор КНДР
    Прапор КНДР

    Санкції було ухвалено як засіб підтримання тиску на КНДР з огляду на подальший та прискорений розвиток її ядерних та балістичних програм

    Європейський Союз ввів санкції проти ще 17 фізичних та юридичних осіб, які вели торгівлю з Північною Кореєю.

    Про це йдеться в повідомленні на сайті Ради ЄС 22 січня.

    «Санкції було ухвалено як засіб підтримання тиску на КНДР з огляду на подальший та прискорений розвиток її ядерних та балістичних програм, що є ігноруванням попередніх резолюцій Ради безпеки ООН», - зазначається у повідомленні.

    17 осіб внесено до списку «у зв'язку з їх участю в незаконній торговельній діяльності, націленій на ухилення від санкцій, накладених ООН, зокрема з-за кордону».

    Загальна кількість осіб, що фігурують у списку санкцій ЄС проти КНДР, досягла 58 осіб, у ньому також міститься 10 юридичних осіб.

    У санкційному списку ООН містяться 79 фізичних та 54 юридичних особи.

    У січні Канада посилила санкції проти Північної Кореї.

    Також на початку цього року Європейський союз вніс до санкційного списку щодо Північної Кореї ще 16 фізичних осіб, а також міністерство у справах армії КНДР.

    Нагадаємо, уряд Японії розглядає можливі наслідки повномасштабної війни на Корейському півострові.

    США включили до санкційного списку ще двох представників влади КНДР.

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