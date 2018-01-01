Євросоюз розширив санкції проти Північної Кореї

Санкції було ухвалено як засіб підтримання тиску на КНДР з огляду на подальший та прискорений розвиток її ядерних та балістичних програм

Європейський Союз ввів санкції проти ще 17 фізичних та юридичних осіб, які вели торгівлю з Північною Кореєю. Про це йдеться в повідомленні на сайті Ради ЄС 22 січня. «Санкції було ухвалено як засіб підтримання тиску на КНДР з огляду на подальший та прискорений розвиток її ядерних та балістичних програм, що є ігноруванням попередніх



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Прапор КНДР

Санкції було ухвалено як засіб підтримання тиску на КНДР з огляду на подальший та прискорений розвиток її ядерних та балістичних програм

Європейський Союз ввів санкції проти ще 17 фізичних та юридичних осіб, які вели торгівлю з Північною Кореєю.

Про це йдеться в повідомленні на сайті Ради ЄС 22 січня.

«Санкції було ухвалено як засіб підтримання тиску на КНДР з огляду на подальший та прискорений розвиток її ядерних та балістичних програм, що є ігноруванням попередніх резолюцій Ради безпеки ООН», - зазначається у повідомленні.

17 осіб внесено до списку «у зв'язку з їх участю в незаконній торговельній діяльності, націленій на ухилення від санкцій, накладених ООН, зокрема з-за кордону».

Загальна кількість осіб, що фігурують у списку санкцій ЄС проти КНДР, досягла 58 осіб, у ньому також міститься 10 юридичних осіб.

У санкційному списку ООН містяться 79 фізичних та 54 юридичних особи.

У січні Канада посилила санкції проти Північної Кореї.

Також на початку цього року Європейський союз вніс до санкційного списку щодо Північної Кореї ще 16 фізичних осіб, а також міністерство у справах армії КНДР.

Нагадаємо, уряд Японії розглядає можливі наслідки повномасштабної війни на Корейському півострові.

США включили до санкційного списку ще двох представників влади КНДР.