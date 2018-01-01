Канада посилила санкції проти КНДР
- Вчора, 22:26
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Оттава накладає арешт на майно та грошові активи КНДР на території Канади
Канада посилила санкції проти Північної Кореї. Про це повідомляється на сайті канадського міністерства закордонних справ.
У документі йдеться, що Оттава накладає арешт на майно та грошові активи КНДР на території Канади. Також документом забороняються операції з фізичними особами та організаціями, які були включені в новий санкційний список ООН.
Так, уряд Канади заборонив своїм громадянам надавати фінансові послуги КНДР. Повідомляється, що її громадянам або тим, хто діє від імені КНДР заборонено організовувати з ними спільне підприємство.
Крім того, заборонено регулярне транспортне повідомлення і транзит літаків Північної Кореї і кораблів через територію Канади.
Цього тижня Європейський союз розширив санкції проти Північної Кореї.
Нагадаємо, у новорічному зверненні лідер КНДР Кім Чен Ин, що на його столі «завжди лежить ядерна кнопка», додавши, що це «реальність, а не погроза». Також Ин запросив Південну Корею відновити переговори на високому рівні, зокрема щодо участі КНДР в Олімпійських іграх в Пхйончхані.
Натомість уряд Японії розглядає можливі наслідки повномасштабної війни на Корейському півострові.
США також включили до санкційного списку ще двох представників влади КНДР.
Джерело: РБК-Україна