Канада посилила санкції проти КНДР

Оттава накладає арешт на майно та грошові активи КНДР на території Канади

Канада посилила санкції проти Північної Кореї. Про це повідомляється на сайті канадського міністерства закордонних справ. У документі йдеться, що Оттава накладає арешт на майно та грошові активи КНДР на території Канади. Також документом забороняються операції з фізичними особами та організаціями, які були включені в новий



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Канада

Оттава накладає арешт на майно та грошові активи КНДР на території Канади

Канада посилила санкції проти Північної Кореї. Про це повідомляється на сайті канадського міністерства закордонних справ.

У документі йдеться, що Оттава накладає арешт на майно та грошові активи КНДР на території Канади. Також документом забороняються операції з фізичними особами та організаціями, які були включені в новий санкційний список ООН.

Так, уряд Канади заборонив своїм громадянам надавати фінансові послуги КНДР. Повідомляється, що її громадянам або тим, хто діє від імені КНДР заборонено організовувати з ними спільне підприємство.

Крім того, заборонено регулярне транспортне повідомлення і транзит літаків Північної Кореї і кораблів через територію Канади.

Цього тижня Європейський союз розширив санкції проти Північної Кореї.

Нагадаємо, у новорічному зверненні лідер КНДР Кім Чен Ин, що на його столі «завжди лежить ядерна кнопка», додавши, що це «реальність, а не погроза». Також Ин запросив Південну Корею відновити переговори на високому рівні, зокрема щодо участі КНДР в Олімпійських іграх в Пхйончхані.

Натомість уряд Японії розглядає можливі наслідки повномасштабної війни на Корейському півострові.

США також включили до санкційного списку ще двох представників влади КНДР.

Джерело: РБК-Україна