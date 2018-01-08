Європейський союз розширив санкції проти Північної Кореї

Наразі в санкційних списках Євросоюзу перебуває 41 фізична особа і 10 організацій з КНДР

Європейський союз вніс до санкційного списку щодо Північної Кореї ще 16 фізичних осіб, а також Міністерство у справах армії КНДР. Про це йдеться в повідомленні на сайті Ради ЄС. У повідомленні уточнюється, що тепер на території ЄС будуть заморожені всі активи внесених у список осіб, а також запроваджено обмеження на їх в'їзд до



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Прапор КНДР

Наразі в санкційних списках Євросоюзу перебуває 41 фізична особа і 10 організацій з КНДР

Європейський союз вніс до санкційного списку щодо Північної Кореї ще 16 фізичних осіб, а також Міністерство у справах армії КНДР.

Про це йдеться в повідомленні на сайті Ради ЄС.

У повідомленні уточнюється, що тепер на території ЄС будуть заморожені всі активи внесених у список осіб, а також запроваджено обмеження на їх в'їзд до країн союзу. Імена людей, які потрапили під санкції, у повідомленні не називаються. Водночас у Раді ЄС зазначили, що з урахуванням нових обмежувальних заходів проти Північної Кореї в санкційних списках Євросоюзу перебуває 41 фізична особа і 10 організацій, ще 79 осіб та 54 організації внесено до «чорних списків» ООН.

Зазначимо, відповідна резолюція про запровадження санкцій проти Пхеньяна була ухвалена Радбезом Євросоюзу 22 грудня 2017 року у відповідь на безперервні дії КНДР в галузі ядерних розробок, зокрема, у зв'язку з випробуванням Північною Кореєю балістичної ракети в листопаді 2017 року.

Нагадаємо, у новорічному зверненні лідер КНДР Кім Чен Ин, що на його столі «завжди лежить ядерна кнопка», додавши, що це «реальність, а не погроза». Також Ин запросив Південну Корею відновити переговори на високому рівні, зокрема щодо участі КНДР в Олімпійських іграх в Пхйончхані.

Президент США Дональд Трамп заявив, що він скептично ставиться до будь-якого відновлення переговорів між двома сторонами, але Південна Корея на таку пропозицію відреагувала позитивно, запропонувавши провести переговори на високому рівні з Пхеньяном 9 січня.

До слова, влада Південної Кореї виявила імунітет до сибірки у чергового перебіжчика з КНДР.

Нагадаємо, уряд Японії розглядає можливі наслідки повномасштабної війни на Корейському півострові.

США включили до санкційного списку ще двох представників влади КНДР.