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    Європейський союз розширив санкції проти Північної Кореї

    Наразі в санкційних списках Євросоюзу перебуває 41 фізична особа і 10 організацій з КНДР
    Європейський союз вніс до санкційного списку щодо Північної Кореї ще 16 фізичних осіб, а також Міністерство у справах армії КНДР. Про це йдеться в повідомленні на сайті Ради ЄС.  У повідомленні уточнюється, що тепер на території ЄС будуть заморожені всі активи внесених у список осіб, а також запроваджено обмеження на їх в'їзд до
    • Сьогодні, 03:55
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    Прапор КНДР
    Прапор КНДР

    Наразі в санкційних списках Євросоюзу перебуває 41 фізична особа і 10 організацій з КНДР

    Європейський союз вніс до санкційного списку щодо Північної Кореї ще 16 фізичних осіб, а також Міністерство у справах армії КНДР.

    Про це йдеться в повідомленні на сайті Ради ЄС.

     У повідомленні уточнюється, що тепер на території ЄС будуть заморожені всі активи внесених у список осіб, а також запроваджено обмеження на їх в'їзд до країн союзу. Імена людей, які потрапили під санкції, у повідомленні не називаються. Водночас у Раді ЄС зазначили, що з урахуванням нових обмежувальних заходів проти Північної Кореї в санкційних списках Євросоюзу перебуває 41 фізична особа і 10 організацій, ще 79 осіб та 54 організації внесено до «чорних списків» ООН.

    Зазначимо, відповідна резолюція про запровадження санкцій проти Пхеньяна була ухвалена Радбезом Євросоюзу 22 грудня 2017 року у відповідь на безперервні дії КНДР в галузі ядерних розробок, зокрема, у зв'язку з випробуванням Північною Кореєю балістичної ракети в листопаді 2017 року.

    Нагадаємо, у новорічному зверненні лідер КНДР Кім Чен Ин, що на його столі «завжди лежить ядерна кнопка», додавши, що це «реальність, а не погроза». Також Ин запросив Південну Корею відновити переговори на високому рівні, зокрема щодо участі КНДР в Олімпійських іграх в Пхйончхані.

    Президент США Дональд Трамп заявив, що він скептично ставиться до будь-якого відновлення переговорів між двома сторонами, але Південна Корея на таку пропозицію відреагувала позитивно, запропонувавши провести переговори на високому рівні з Пхеньяном 9 січня.

    До слова, влада Південної Кореї виявила імунітет до сибірки у чергового перебіжчика з КНДР.

    Нагадаємо, уряд Японії розглядає можливі наслідки повномасштабної війни на Корейському півострові.

    США включили до санкційного списку ще двох представників влади КНДР.

    ЄС санкції Північна Корея
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