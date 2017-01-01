Японія вважає, що США можуть нанести удар на випередження по КНДР

Уряд Японії розглядає можливі наслідки повномасштабної війни на Корейському півострові

Токіо виходить з того, що Вашингтон може нанести упереджувальний удар по Пхеньяну. Про це в неділю, 31 грудня, повідомило агентство Kyodo. За його даними, уряд Японії розглядає можливі наслідки повномасштабної війни на Корейському півострові. Ця проблема, зокрема, обговорювалася на засіданні Ради безпеки Японії за участю прем'єр-міністра країни



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Уряд Японії розглядає можливі наслідки повномасштабної війни на Корейському півострові

Токіо виходить з того, що Вашингтон може нанести упереджувальний удар по Пхеньяну. Про це в неділю, 31 грудня, повідомило агентство Kyodo.

За його даними, уряд Японії розглядає можливі наслідки повномасштабної війни на Корейському півострові. Ця проблема, зокрема, обговорювалася на засіданні Ради безпеки Японії за участю прем'єр-міністра країни Сіндзо Абе.

На даному етапі Токіо вирішує, які дії можуть зробити Сили самооборони Японії в разі наростання напруженості. Оскільки у них немає балістичних ракет, ядерної зброї, морської піхоти або моторизованих десантних підрозділів, Японія не виключає, що в разі війни в регіоні звернеться по військову допомогу до США.

Японська влада розглядає чотири можливих сценарії початку військових операцій на Корейському півострові. Перший полягає в розв'язанні бойових зіткнень між арміями КНДР і Південної Кореї. Другий передбачає попереджуючий удар Вашингтона по Північній Кореї. Третій варіант зводиться до вторгнення сил Південної Кореї на північнокорейську територію. В рамках четвертого Пхеньян може завдати ракетного удару по Японії.

У вівторок, 19 грудня, японська влада прийняли рішення посилити протиракетну оборону через загрозу з боку КНДР. Так, уряд в Токіо затвердив розміщення в країні два комплексу ПРО Aegis Ashore вартістю близько 100 млрд ієн кожен (в перерахунку близько 754 млн євро). Системи ПРО будуть закуплені в США.

Джерело: Deutsche Welle