Резонансна смерть білоруса в Києві та блискучий виступ українців на Олімпіаді. Головне за 3 серпня

«Главком» зібрав головні новини за 3 липня

Організація «Білоруський дім в Україні» заявляє, що за його главою Віталієм Шишовим, якого знайшли повішеним у Києві, стежили, і що поліція про це знала.

Посол Вільям Тейлор в новому інтерв’ю розповів про «зраду» щодо «Північного потоку-2», статус головного союзника, стратегію США у протистоянні Росії та очікуваннях від серпневого саміту у Вашингтоні.

24 серпня в спортивному комплексі «Олімпійський» відбудеться масштабний концерт «Незалежність в нашій ДНК. День Незалежності України».

Українці блискуче виступили на Олімпіаді.

«Білоруський дім в Україні»: за загиблим Шишовим стежили і поліція про це знала

Організація «Білоруський дім в Україні» заявляє, що за його главою Віталієм Шишовим, якого знайшли повішеним у Києві, стежили, і що поліція про це знала.

«За Віталіком велося стеження. Про факти були відповідні повідомлення поліції. Також нас неодноразово попереджали як місцеві джерела, так і свої люди в Республіці Білорусь про всілякі провокації аж до викрадення та ліквідації. Віталій стоїчно і з гумором ставився до цих попереджень, заявляючи, що хоч так можливо БДУ вийде з інфовакууму», – зазначили в організації.

У «Білоруському домі в Україні» переконані, що смерть Шишова – це «спланована чекістами операція з ліквідації дійсно небезпечного для режиму білоруса», і заявили, що продовжуватимуть домагатися встановлення істини в загибелі Віталія.

Неправильний розрахунок» Байдена і хто може стати новим адвокатом України в США?

«Главком» попросив у виконавчого віцепрезидента Інституту миру США, експосла США в Києві Вільяма Тейлора пояснити, як так сталося, що президент від демократів Джо Байден, який активно виступав проти «Північного потоку-2» (і прихід якого так гаряче підтримували в Україні), пристав на угоду з німецьким канцлером Ангелою Меркель щоб цей потік був запущений. Чи вважає Вільям Тейлор це «зрадою» України? З цього питання ми і розпочали нашу бесіду.

Тейлор вважає, що «Північний потік-2» – погана ідея, як для України, так і для Європи».

«Українці та американці дуже рішуче налаштовані проти цього проєкту. Це, зокрема, можна побачити у Конгресі, де декілька сенаторів з обох партій висловили велику стурбованість щодо угоди Байдена-Меркель. І сенатори, і конгресмени не відмовилися від свого наміру зупинити «Північний потік-2», хоча його майже повністю завершено.

На даний момент у Сенаті та Палаті представників продовжується робота щодо використання різних механізмів, аби зупинити «Північний потік-2». Тому цю історію ще не завершено», - наголосив Тейлор.

Оприлюднено деталі грандіозного концерту до Дня Незалежності

24 серпня в спортивному комплексі «Олімпійський» відбудеться масштабний концерт «Незалежність в нашій ДНК. День Незалежності України». Режисером шоу виступає Катя Царик. Хедлайнерами заходу стануть Софія Ротару, Ірина Білик, Тарас Петриненко, Вірка Сердючка та інші відомі зірки, а транслюватиме дійство канал «1+1».

На офіційному сайті шоу повідомили, що виступить загалом понад тридцять учасників. Українські артисти виконають пісні, які будуть супроводжуватися ефектною хореографією з десятками танцюристів, масштабним світловим шоу з дрона, величезними екранами та яскравими костюмами. Оприлюднено також макет грандіозної сцени, яку буде встановлено на Олімпійському.

Три медалі гарантували собі на Іграх у Токіо українські майстри боротьби

«Це дуже важкий шлях був, – сказав після сутички Жан. – І в підготовці, і вже в Токіо. Не буду говорити про свою травму. Розкажу пізніше. Тільки віра тренера допомогла мені досягти цього результату. Дуже виснажений після трьох поєдинків. Не тільки фізично, але й психологічно. П'ять років від мене чекали цього виступу. Дякую Богові і вболівальникам!

Блискуче виступають на Олімпіаді українські борці. Трохи засудили Ленура Темірова, який кинув суперника з Китаю через себе і не отримав балу, а за нічийного рахунку «бронзу» віддали не йому. Зате як потужно команда провела сьогоднішній день. Парвіз Насібов, поступаючись 0:6, зумів повторити подвиг Світоліної і вигризти перемогу. Жан Беленюк, хоч і з травмою, але двічі перекинув важкого хорвата. Обидва українці 4 серпня поборються за «золото».

А яку контратаку провела Алла Черкасова! Туше – найвища нагорода в боротьбі.

НАБУ зареєструвало одразу дві справи проти СБУ за викрадення екссудді Чауса

Національне антикорупційне бюро зареєструвало одразу дві справи проти Служби безпеки за викрадення або незаконне утримання людини та перевищення службових повноважень. Про це «Главкому» стало відомо із джерел у правоохоронних органах.

Відповідні записи в ЄРДР з'явилися 2 серпня 2021 року. НАБУ вважає, що дії СБУ підпадають під статті 146-1 та 365 Кримінального кодексу.

Детективи НАБУ вважають, що затримавши 30 липня екссуддю Чауса працівники СБУ порушили рішення колегії суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Апеляційного суду Києва та частину 1 статті 210 КПК України, згідно яких у разі затримання громадянин Чаус мав бути переданий до найближчого органу досудового розслідування, яким в даному випадку є НАБУ.

Не виконавши рішення суду і пряму норму КПК службісти, на думку детективів НАБУ, порушили статтю 365 КК «Перевищення влади або службових повноважень працівником правоохоронного органу». А доставку екссудді Чауса до офісу СБУ та його кількаденне переховування Службою в Бюро розцінюють згідно статті 146-1 Кримінального кодексу «Насильницьке зникнення».

НАБУ вкотре закликало СБУ не ховати Чауса.

Київ готується до найгіршого Covid-сценарію. Названо умову для уникнення локдауну

Київ готується до найгіршого сценарію нової хвилі Covid-19. Про це розповів на телеканалі «Україна 24» начальник головного управління Держпродспоживслужби в Києві Олег Рубан.

Як зазначив чиновник, сьогодні Київ «готується до найгіршого сценарію, але якщо ми зробимо акцент на щепленні, то цього сценарію не буде».

За його словами, в Києві очікується збільшення захворюваності саме в організованих колективах – школах, ВНЗ – тому акцент на щепленні працівників освіти.

Як відомо, під час третьої хвилі епідемії Сovid-19 у Києві планують знов обмежити доступ у громадський транспорт і цього разу пускати туди за електронними спецперепустками.

Наступного тижня на сайті Київської міської держадміністрації буде оприлюднено електронну форму подачі заявок для отримання спецперепусток для користування громадським транспортом на випадок посилення карантинних обмежень.

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