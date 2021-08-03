Під посольством Білорусі у Києві проходить акція пам'яті Шишова

Акцію пам'яті Шишова організував «Білоруський дім в Україні». До неї долучилися десятки людей, учасники заходу принесли фотографії загиблого активіста, квіти та лампадки.

У заході взяла участь дівчина Шишова Божена Жолудь. Вона закликала активістів та протестувальників об'єднатися проти режиму самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка.

«Я вас усіх прошу: перестаньте ходити з квітами, плакатами. Мирним протестом ми нічого не вирішимо. Вчора це сталося з Віталіком – завтра станеться з вами. А їм все одно», – заявила дівчина.

Деякі учасники акції прийшли з біло-червоною символікою, люди скандували «Жыве Беларусь».

Наразі правоохоронці розглядають дві версії загибелі очільника «Білоруського дому в Україні» Віталія Шишова. Це самогубство або навмисне вбивство. При чому у поліції кажуть, що Шишов не звертався до них із повідомленням про те, що за ним стежать. Водночас його соратники стверджують протилежне.

Нагадаємо, Шишов зник 2 серпня. Чоловік вийшов на пробіжку і не повернувся. Його знайомі розповіли, що раніше за ним вже стежили невідомі під час пробіжок. Також до нього й до його дівчини підходили підозрілі люди, намагалися розмовляти.

3 серпня вранці Шишова знайшли повішеним в одному з київських парків. Тіло було знайдено неподалік його місця проживання. Поруч був знайдений мобільний телефон.

Додамо, що європейські політики вже відреагували на смерть Шишова.

Більше читайте в інтерв'ю: Соратник загиблого в Києві білоруса Віталія Шишова: Нас попереджали про можливість викрадення, аж до знищення



