Терористи Лукашенка вже в Києві? Соратник загиблого білоруса озвучив резонансні деталі

Білоруські активісти не почуваються в Україні безпечно

У Києві 3 серпня було знайдено повішеним громадянина Білорусі, лідера «Білоруського дому в Україні» Віталія Шишова. Заступник голови цієї громадської організації Родіон Батулін в інтерв'ю «Главкому» розповів, що наразі білоруським активістам небезпечно перебувати в Україні. Саме тому легітимно обрана президенткою Білорусі Світлана Тихановська не приїздить до Києва.

«У нас були інсайди від білоруських силовиків, які інтегровані у структуру терористичного режиму Лукашенка. Нас попереджали, що готуються провокації, можливі викрадення аж до знищення. Також були попередження від українців, які в курсі і мають певні інсайди», – розповів Батулін.

Батулін розповів, що помічали випадки стеження, про які повідомляли поліцію. Зокрема був випадок, коли з центру Києва їх вела машина практично до будинку, в якому мешкав Віталій Шишов.

«Хто саме стежив і з якою ціллю? Ми більше передбачали, що, можливо, це місцеві спецслужби. Бо білоруські спецслужби нав’язують усім таку позицію, що ми нібито готуємо теракти, «міжгалактичне вторгнення». Стеження вперше помітили місяця півтора тому», – додав він.

Активіст розповів, з ким із лідерів білоруської політичної опозиції вони контактують. Адже, можливо, саме через такі контакти режим Лукашенка їх і переслідує.

«Звичайно, у нас є зв’язки з політичними опозиційними діячами «через руку», не напряму. Ми не політизуємо наш рух. У нашій організації є як представники крайніх «правих», так і крайніх «лівих», чи ліберальних поглядів люди. Ми знаходимо з усіма консенсус, виробляємо стратегію дій і стараємося не політизувати суспільство, аби його не розколювати. Слід розуміти, що один рік тому сотні тисяч, а то і мільйони людей у нас в країні вийшли на протести, вони були далекими від політики. Бо понад 20 років режиму Лукашенка були направлені на зачищення від будь-якої політичної опозиції. Більшість з них абсолютно аполітичні і ми не хочемо їх політизувати», – розповів білорус.

Він не приховує, що загибель Віталія Шишова може відштовхнути його земляків від того, щоби люди приїжджали надалі і залишалися в Україні.

«І так дуже багатьох відштовхувало приїздити, бо багато наших людей не вважають Україну безпечною. Це одна з причин, чому легітимно обрана президенткою Світлана Тихановська досі не відвідала Україну. Також МЗС України її не запрошувало, але головна причина – безпека. Про це нам прямо кажуть з офісу Тихановської», – розповів Батулін.

У Telegram каналі «Білоруського дому» можна зустріти думки про те, що Україні слід розірвати дипломатичні відносини з Білоруссю. Батулін підтвердив, що така позиція – у більшості в організації.

«Так, ми за повний розрив дипломатичних відносин, культурних, всіляких відносин з терористичним режимом. Єдине, що ми просили залишити – це коридор для біженців, щоби люди могли виїжджати з концтабору, який влаштував Лукашенко», – наголосив білоруський активіст.

Зазначимо, що ввечері 3 серпня під посольством Білорусі у Києві відбулась акція пам'яті Шишова.

Наразі правоохоронці розглядають дві версії загибелі очільника «Білоруського дому в Україні» Віталія Шишова. Це самогубство або навмисне вбивство. При чому у поліції кажуть, що Шишов не звертався до них із повідомленням про те, що за ним стежать. Водночас його соратники стверджують протилежне.

Нагадаємо, Шишов зник 2 серпня. Чоловік вийшов на пробіжку і не повернувся. Його знайомі розповіли, що раніше за ним вже стежили невідомі під час пробіжок. Також до нього й до його дівчини підходили підозрілі люди, намагалися розмовляти.

3 серпня вранці Шишова знайшли повішеним в одному з київських парків. Тіло було знайдено неподалік його місця проживання. Поруч був знайдений мобільний телефон.

Додамо, що європейські політики вже відреагували на смерть Шишова.

Більше читайте в інтерв'ю: Соратник загиблого в Києві білоруса Віталія Шишова: Нас попереджали про можливість викрадення, аж до знищення