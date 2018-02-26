Євросоюз «вгатив» санкціями по КНДР

Європейці зменшили квоту на експорт нафтопродуктів

Європейський Союз посилив свої санкції проти Північної Кореї через її ракетно-ядерну програму, включивши до законодавства нові обмежувальні заходи, прийняті Радою Безпеки ООН. Рішення з цього питання прийнято в понеділок Радою ЄС із закордонних справ. В комюніке Ради відзначається, що нові заходи включають посилення заборони на експорт в КНДР всіх



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Європейці зменшили квоту на експорт нафтопродуктів

Європейський Союз посилив свої санкції проти Північної Кореї через її ракетно-ядерну програму, включивши до законодавства нові обмежувальні заходи, прийняті Радою Безпеки ООН.

Рішення з цього питання прийнято в понеділок Радою ЄС із закордонних справ. В комюніке Ради відзначається, що нові заходи включають посилення заборони на експорт в КНДР всіх нафтопродуктів: дозволена квота експорту скорочена з 2 млн барелів до 0,5 млн барелів на рік.

Також, забороняються імпорт з КНДР продовольчих і сільськогосподарських продуктів, машин, електрообладнання, каменю і деревини, експорт у КНДР будь-якої промислової техніки, транспортних засобів, а також заліза, сталі та інших металів.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Сполучені Штати Америки вводять нові санкції проти Північної Кореї, які ще більше обмежать країну в доходах і паливі.

Повідомлялося, що управління з контролю за іноземними активами міністерства фінансів США ввело санкції проти дев'яти суб'єктів, 16 людей і шести суден у відповідь на тривалу розробку Північною Кореєю зброї масового знищення і тривалі порушення резолюцій Ради Безпеки ООН.