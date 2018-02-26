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    Євросоюз «вгатив» санкціями по КНДР

    Європейці зменшили квоту на експорт нафтопродуктів
    Європейський Союз посилив свої санкції проти Північної Кореї через її ракетно-ядерну програму, включивши до законодавства нові обмежувальні заходи, прийняті Радою Безпеки ООН. Рішення з цього питання прийнято в понеділок Радою ЄС із закордонних справ. В комюніке Ради відзначається, що нові заходи включають посилення заборони на експорт в КНДР всіх
    • Сьогодні, 13:06
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    Європейці зменшили квоту на експорт нафтопродуктів

    Європейський Союз посилив свої санкції проти Північної Кореї через її ракетно-ядерну програму, включивши до законодавства нові обмежувальні заходи, прийняті Радою Безпеки ООН.

    Рішення з цього питання прийнято в понеділок Радою ЄС із закордонних справ. В комюніке Ради відзначається, що нові заходи включають посилення заборони на експорт в КНДР всіх нафтопродуктів: дозволена квота експорту скорочена з 2 млн барелів до 0,5 млн барелів на рік.

    Також, забороняються імпорт з КНДР продовольчих і сільськогосподарських продуктів, машин, електрообладнання, каменю і деревини, експорт у КНДР будь-якої промислової техніки, транспортних засобів, а також заліза, сталі та інших металів.

    Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Сполучені Штати Америки вводять нові санкції проти Північної Кореї, які ще більше обмежать країну в доходах і паливі. 

    Повідомлялося, що управління з контролю за іноземними активами міністерства фінансів США ввело санкції проти дев'яти суб'єктів, 16 людей і шести суден у відповідь на тривалу  розробку Північною Кореєю зброї масового знищення і тривалі порушення резолюцій Ради Безпеки ООН. 

    ЄС США санкції експорт ООН імпорт Північна Корея
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