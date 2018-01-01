  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    США розширили санкції проти КНДР: до чорного списку також потрапили росіяни

    Під санкції потрапили дев'ять суб'єктів, 16 людей і шість суден у відповідь на триваючу розробку Північною Кореєю зброї масового знищення
    Сьогодні Управління з контролю за іноземними активами міністерства фінансів США ввело санкції проти дев'яти суб'єктів, 16 людей і шести суден у відповідь на триваючу розробку Північною Кореєю зброї масового знищення і триваючі порушення резолюцій Ради Безпеки ООН. Сьогоднішні санкції, націлені на агентів програм Північної Кореї по ОМУ та інші
    • Вчора, 22:21
    • Розсилка
    Прапор США
    Прапор США

    Під санкції потрапили дев'ять суб'єктів, 16 людей і шість суден у відповідь на триваючу розробку Північною Кореєю зброї масового знищення

    Сьогодні Управління з контролю за іноземними активами міністерства фінансів США ввело санкції проти дев'яти суб'єктів, 16 людей і шести суден у відповідь на триваючу розробку Північною Кореєю зброї масового знищення і триваючі порушення резолюцій Ради Безпеки ООН.

    Сьогоднішні санкції, націлені на агентів програм Північної Кореї по ОМУ та інші незаконні підприємства, повідомили у прес-службі міністерства фінансів США.

    «Згідно з Резолюцією Ради Безпеки ООН уряд США націлений на незаконні суб'єкти в Китаї, Росії та інших країнах, які працюють від імені північнокорейських фінансових мереж і закликають їх до вигнання з територій, де вони проживають. Ми вводимо санкції відносно нафтових, судноплавних і торгових компаній, які продовжують забезпечувати «рятувальний круг» для Північної Кореї, підживлюючи ядерні амбіції і дестабілізуючу діяльність цього режиму», - йдеться у повідомленні.

    Цього тижня Європейський Союз ввів санкції проти ще 17 фізичних та юридичних осіб, які вели торгівлю з Північною Кореєю.

    У січні Канада посилила санкції проти Північної Кореї.

    Також на початку цього року Європейський союз вніс до санкційного списку щодо Північної Кореї ще 16 фізичних осіб, а також міністерство у справах армії КНДР.

    Нагадаємо, уряд Японії розглядає можливі наслідки повномасштабної війни на Корейському півострові.

    США включили до санкційного списку ще двох представників влади КНДР.

    Читайте також
    Росія США санкції Китай торгівля Північна Корея
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ