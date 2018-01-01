США розширили санкції проти КНДР: до чорного списку також потрапили росіяни

Під санкції потрапили дев'ять суб'єктів, 16 людей і шість суден у відповідь на триваючу розробку Північною Кореєю зброї масового знищення

Сьогодні Управління з контролю за іноземними активами міністерства фінансів США ввело санкції проти дев'яти суб'єктів, 16 людей і шести суден у відповідь на триваючу розробку Північною Кореєю зброї масового знищення і триваючі порушення резолюцій Ради Безпеки ООН. Сьогоднішні санкції, націлені на агентів програм Північної Кореї по ОМУ та інші



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Під санкції потрапили дев'ять суб'єктів, 16 людей і шість суден у відповідь на триваючу розробку Північною Кореєю зброї масового знищення

Сьогодні Управління з контролю за іноземними активами міністерства фінансів США ввело санкції проти дев'яти суб'єктів, 16 людей і шести суден у відповідь на триваючу розробку Північною Кореєю зброї масового знищення і триваючі порушення резолюцій Ради Безпеки ООН.

Сьогоднішні санкції, націлені на агентів програм Північної Кореї по ОМУ та інші незаконні підприємства, повідомили у прес-службі міністерства фінансів США.

«Згідно з Резолюцією Ради Безпеки ООН уряд США націлений на незаконні суб'єкти в Китаї, Росії та інших країнах, які працюють від імені північнокорейських фінансових мереж і закликають їх до вигнання з територій, де вони проживають. Ми вводимо санкції відносно нафтових, судноплавних і торгових компаній, які продовжують забезпечувати «рятувальний круг» для Північної Кореї, підживлюючи ядерні амбіції і дестабілізуючу діяльність цього режиму», - йдеться у повідомленні.

Цього тижня Європейський Союз ввів санкції проти ще 17 фізичних та юридичних осіб, які вели торгівлю з Північною Кореєю.

У січні Канада посилила санкції проти Північної Кореї.

Також на початку цього року Європейський союз вніс до санкційного списку щодо Північної Кореї ще 16 фізичних осіб, а також міністерство у справах армії КНДР.

Нагадаємо, уряд Японії розглядає можливі наслідки повномасштабної війни на Корейському півострові.

США включили до санкційного списку ще двох представників влади КНДР.