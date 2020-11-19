Ніщо так не згуртовує злиденне населення Росії, як відчуття перебування в кільці ворогів

Все, що йде з-за кордону – все погане, у всьому зло, всюди тільки отрута і загроза для Вітчизни

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Я все жду, когда уже, наконец, начнут сажать «иностранных агентов». У этого понятия на нашей почве с самого начала было очевидное толкование. «Иностранный агент» в массовом сознании еще со сталинских времен – это враг. Не просто какой-то чувак или какая-то контра, которые получили из-за границы три евро – а предатель, вредитель, шпион. Организации обязаны вешать на себя это клеймо, как евреи при нацистах носили пришитые шестиконечные звезды. Чтоб уж наверняка, без ошибки. Евреев потом отправляли в лагеря и газовые камеры.

У нас для врагов народа была похожая участь. Только разве что вместо газовых камер были расстрельные ямы. Вот я говорю, что для «иностранных агентов» дорожку уже протаптывают – куда-нибудь в таежный край, куда проклятые три евро от пиндосов до них уже не дойдут. Помимо такой психологической стигматизации врагов народа, народу нашему не забывают напоминать, что все зло – «оттуда».

От всей этой иностранщины. Неважно, кто дал тебе денег и не важно, кстати, на что – хоть поляки, хоть финны, хоть немцы, хоть туземцы. Все, что идет из-за бугра – все плохо, во всем зло, везде только яд и угроза для Отечества. Ничто так не сплачивает наше нищее, оболваненное население, как чувство, что мы в кольце врагов и что враги уже проникли в нашу осажденную крепость.

Новое ужесточение и без того жестких ограничений меняет мало что. Независимому человеку, идущему против системы, во власти и так оказаться почти невозможно и реальное влияние там у этих людей минимально. Ну, будет еще один барьер, который создается элементарно. Ведь чтобы изобразить иностранное финансирование вовсе не обязательно переводить оттуда миллионы валюты – достаточно копеечных сумм от подставных людей, что не раз уже и проворачивалось.

А циничность ситуации в том, что те, кто эти законы принимают, те, кто с безупречной на вид анкетой будут и дальше нами управлять, тем или иным способом продолжат владеть за границей и активами, и счетами, и всеми прочими роскошествами, которые, к слову, чаще всего абсолютно не соответствуют их формальным доходам. Этих людей с опасной заграницей связывает гораздо больше, чем любой фонд и любого гражданина, которого пригвоздят званием «иностранного агента».

Джерело: Эхо Москвы

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