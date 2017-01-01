Євросоюз вивів з-під санкцій російське паливо, необхідне для польоту на Марс

Рішення набуло чинності сьогодні

Євросоюз виключив зі списку санкцій проти РФ операції із закупівлі або продажу ракетного палива гідразин, необхідного для спільного російсько-європейського проекту ExoMars. Відповідне рішення від 30 листопада опублікували в Офіційному журналі ЄС. Заборона відтепер не застосовуються для надання прямо чи опосередковано технічної допомоги,



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Рішення щодо російського палива набуло чинності сьогодні

Рішення набуло чинності сьогодні

Євросоюз виключив зі списку санкцій проти РФ операції із закупівлі або продажу ракетного палива гідразин, необхідного для спільного російсько-європейського проекту ExoMars. Відповідне рішення від 30 листопада опублікували в Офіційному журналі ЄС.

Заборона відтепер не застосовуються для надання прямо чи опосередковано технічної допомоги, фінансування чи фінансової допомоги, пов'язаної з продажем, постачанням, передачею або експортом та імпортом, придбанням або транспортуванням гідразину у концентраціях 70% та більше.

Однак операції з гідразином дозволені за умови, що він призначений для випробування та польотів модуля ExoMars в рамках місії ExoMars 2020 у кількості, яка розраховується відповідно до потреб кожного етапу цієї місії, що не перевищує 5000 кг протягом усього терміну дії місії або для польоту перевізника модуля ExoMars, у кількості, яка розраховується відповідно до потреб польоту, що не перевищує 300 кг.

«Положення щодо технічної допомоги, фінансування або фінансової допомоги, пов'язаної з зазначеними вище операціями, підлягають попередньому схваленню компетентних органів. Заявники на отримання дозволу надають компетентним органам всю необхідну інформацію. Компетентні органи інформують Єврокомісію про всі надані дозволи», - йдеться у рішенні.

Рішення було опубліковано 1 грудня і набуло чинності сьогодні.