Кабмін оголосив вартість «Приватбанку»



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«Приватбанк» буде будувати свою роботу за схемою «збалансований розвиток з виборчим підходом до корпоративних клієнтів»

Уряд оцінює вартість «Приватбанку» до 40-65 млрд гривень у 2022 році.

Про це йдеться у стратегії банку, яка розрахована до 2022 року, передають «Українські новини».

Наголошується, що з грудня 2016 року Кабмін вже докапиталізував «Приватбанк» на 155,4 млрд гривень.

Мультиплікатор продажу (ціна/вартість капіталу) може становити від 1,4 у разу розвитку банку, як універсального, до 1,8 при концентрації банку тільки на платежі, роботи з ліквідністю і відмову від усіх ризикових операцій.

При цьому «Приватбанк» буде будувати свою роботу за схемою «збалансований розвиток з виборчим підходом до корпоративних клієнтів».

Згідно з цією схемою побудови роботи передбачається збереження до 2022 році частки банку на ринку кредитування фізичних осіб (35%), збільшення частки кредитування МСБ (з 5% до 15%) і корпоративних клієнтів (з 1% до 5%).

Ця схема реалізації стратегії передбачає, що вартість банку до 2022 році становитиме 62 млрд гривень, а мультиплікатор продажу становитиме 1,7.

Разом з тим, сумарні дивіденди від продажу банку можуть принести державі близько 19 млрд гривень до 2022 році.

Вищезгаданий варіант стратегії передбачає чистий прибуток банку в 2022 році на рівні 8 млрд гривень і прибутковість акціонерного капіталу в 25%.