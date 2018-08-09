Кабмін перенаправить мільярд гривень, отриманих від Yuzgas, ПАТ «Надра України»



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Кошти, які компанія Yuzgas заплатить за 90% прав та обов’язків в ТОВ «Надра Юзівська», будуть спрямовані ПАТ «Надра України»

Кошти інвесторів будуть не будуть перераховані до державного бюджету, а будуть спрямовані ПАТ «Надра України».

Про це йдеться в документах, які роздані урядовому комітету на засідання 9 серпня, повідомляють «Наші Гроші».

На засіданні комітету заплановано схвалити розпорядження Кабінету Міністрів про заміну компанії Shell в угоді про розподіл продукції на Yuzgas B.V. (Нідерланди). Кошти, які компанія Yuzgas B.V. заплатить за 90% прав та обов’язків в ТОВ «Надра Юзівська» для входження в угоду з урядом про розподіл продукції Юзівської площі в Донецькій та Харківській областях, не будуть перераховані до державного бюджету, а будуть спрямовані ПАТ «Надра України».

За 90% власності у «Надра Юзівській» Yuzgas B.V. обіцяє заплатити $40 млн (біля 1,08 млрд за нинішнім обмінним курсом), але гарантовано з цієї суми буде сплачено тільки 10%.

Як повідомляють «Наші Гроші», відповідно домовленості Міненерго з Мінфіном та Міністерством юстиції, 100% гарантію виконання зобов’язань Yuzgas B.V. надає енергетичний холдинг «ЕРН», і ця гарантія покриває обіцяну інвестицію в $200 млн в пошукові роботи. Бенефіціаром холдингу був названий чех Даніель Кржетінскі. В Міненерго з посиланням на дані журналу «Форбс» оцінили його статки в $2,6 млрд.

Національна акціонерна компанія «Надра України» є провідною компанією в сфері геологорозвідувальних робіт в Україні та володіє 20 спеціальними дозволами на користування нафтогазоносними надрами та ін. До складу компанії входять 13 геологорозвідувальних і спеціалізованих підприємств.

100% акцій «Надра України» належать державі в особі Державної служби геології та надр.