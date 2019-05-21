Вакарчук готовий висунути кандидатуру прем’єра



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Святослав Вакарчук готовий сформувати уряд і висунути кандидатуру прем’єра

Партія Вакарчука готова взяти відповідальність за формування уряду України

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Партія Святослава Вакарчукаготова сформувати уряд і висунути кандидатуру на посаду премєр-міністра.

Про це Вакарчук заявив під час прямого ефіру «Свободи слова» на ICTV.

«Щодо конкретно прем’єр-міністра – ми йдемо в українську політику всерйоз і надовго. Ми хочемо впливати на владу», - зазначив Вакарчук.

Він підкреслив, що готовий брати на себе будь-яку відповідальність.

«Ми готові брати на себе будь-яку відповідальність, у тому числі за формування уряду. У тому числі за висунення кандидата на посаду премєр-міністра. Ми не боїмося цього, у тому числі я особисто», - зазначив музикант.

Нагадаємо, 20 травня Володимир Гройсман оголосив, що подасть у відставку.

Під час інавгураційної промови Володимир Зеленський розкритикував уряд і закликав прем’єра та міністрів звільнитись.

Як повідомлялось, новобраний президент заявив про розпуск Верховної Ради восьмого скликання.

У той же час Зеленський запросив глав парламентських фракцій на консультацію, яка відбудеться 21 травня 2019 року о 10 годині у приміщенні Адміністрації президента України.

Зазначимо, найімовірніше датою проведення дострокових виборів до Верховної Ради буде названо 14 липня 2019 року.

Нагадаємо, рішення про розпуск парламенту стане першим указом новообраного президента.

Раніше ЗМІ публікували нібито проекти указу про розпуск парламенту. У команді Зеленського цей документ назвали фейком, однак представник новообраного президента Дмитро Разумков говорив, що розпуск парламенту ініціюватиметься.

Нагадаємо, 20 травня у Верховній Раді пройшла церемонія інавгурації новообраного президента Володимира Зеленського.

На інавгурації Зеленського були присутні чотири президенти і весь уряд.

Під час складання присяги на вірність українському народу Володимир Зеленський поклав руку на Пересопницьке Євангеліє - незмінний атрибут усіх президентських інавгурацій, які знала Україна.

Зеленський склав присягу і став шостим президентом.

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