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    Кабмін призначив Пліса заступником держсекретаря уряду

    У грудні Пліса було звільнено з посади першого заступника голови КМДА
    Кабінет міністрів України призначив Геннадія Пліса заступником державного секретаря Кабміну. Про це йдеться в урядовому розпорядженні № 89-р від 14 лютого 2018 року. «Призначити Геннадія Володимировича Пліса заступником державного секретаря Кабінету Міністрів України з дати початку фактичного виконання ним посадових обов’язків
    • Сьогодні, 02:28
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    <span>Геннадій Пліс</span>
    Геннадій Пліс

    У грудні Пліса було звільнено з посади першого заступника голови КМДА

    Кабінет міністрів України призначив Геннадія Пліса заступником державного секретаря Кабміну.

    Про це йдеться в урядовому розпорядженні № 89-р від 14 лютого 2018 року.

    «Призначити Геннадія Володимировича Пліса заступником державного секретаря Кабінету Міністрів України з дати початку фактичного виконання ним посадових обов’язків строком на п’ять років з оплатою праці відповідно до законодавства, встановивши випробування строком на шість місяців», - сказано в документі.

    До цього Геннадій Пліс обіймав посаду директора департаменту з питань регіональної політики секретаріату Кабміну.

    Як повідомлялося, перший заступник голови КМДА Геннадій Пліс написав заяву про звільнення за власним бажанням. Кличко підписав її.

    Кабмін КМДА
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