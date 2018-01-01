Кабмін призначив Пліса заступником держсекретаря уряду
- Сьогодні, 02:28
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У грудні Пліса було звільнено з посади першого заступника голови КМДА
Кабінет міністрів України призначив Геннадія Пліса заступником державного секретаря Кабміну.
Про це йдеться в урядовому розпорядженні № 89-р від 14 лютого 2018 року.
«Призначити Геннадія Володимировича Пліса заступником державного секретаря Кабінету Міністрів України з дати початку фактичного виконання ним посадових обов’язків строком на п’ять років з оплатою праці відповідно до законодавства, встановивши випробування строком на шість місяців», - сказано в документі.
До цього Геннадій Пліс обіймав посаду директора департаменту з питань регіональної політики секретаріату Кабміну.
Як повідомлялося, перший заступник голови КМДА Геннадій Пліс написав заяву про звільнення за власним бажанням. Кличко підписав її.