Кабмін призначив Пліса заступником держсекретаря уряду

У грудні Пліса було звільнено з посади першого заступника голови КМДА

Кабінет міністрів України призначив Геннадія Пліса заступником державного секретаря Кабміну. Про це йдеться в урядовому розпорядженні № 89-р від 14 лютого 2018 року. «Призначити Геннадія Володимировича Пліса заступником державного секретаря Кабінету Міністрів України з дати початку фактичного виконання ним посадових обов’язків



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Геннадій Пліс

У грудні Пліса було звільнено з посади першого заступника голови КМДА

Кабінет міністрів України призначив Геннадія Пліса заступником державного секретаря Кабміну.

Про це йдеться в урядовому розпорядженні № 89-р від 14 лютого 2018 року.

«Призначити Геннадія Володимировича Пліса заступником державного секретаря Кабінету Міністрів України з дати початку фактичного виконання ним посадових обов’язків строком на п’ять років з оплатою праці відповідно до законодавства, встановивши випробування строком на шість місяців», - сказано в документі.

До цього Геннадій Пліс обіймав посаду директора департаменту з питань регіональної політики секретаріату Кабміну.

Як повідомлялося, перший заступник голови КМДА Геннадій Пліс написав заяву про звільнення за власним бажанням. Кличко підписав її.