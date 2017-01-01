Перший заступник Кличка написав заяву про звільнення
- Сьогодні, 22:28
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Обов‘язки першого заступника голови КМДА зараз покладені на Миколу Поворозника
«Геннадій Пліс звернувся до мене, що хоче звільнитися за особистими обставинами. Заяву я поки що не підписав. Він пішов у відпустку. І обов‘язки першого заступника голови КМДА зараз покладені на Миколу Поворозника», - сказав Кличко.
Він зазначив, що якщо Геннадій Пліс і буде звільнений з посади першого заступника, мер запропонує йому посаду радника київського міського голови, оскільки претензій до роботи Пліса немає.
Зазначимо, Пліс був призначений на посаду першого заступника голови КМДА в січні 2016 року.
Нагадаємо, в серпні мер Києва Віталій Кличко звільнив керівника апарату КМДА Володимира Бондаренка, стосовно якого триває розслідування за фактом використання підроблених документів.