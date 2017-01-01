  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
    Новини

    Перший заступник Кличка написав заяву про звільнення

    Обов‘язки першого заступника голови КМДА зараз покладені на Миколу Поворозника
    Перший заступник голови КМДА Геннадій Пліс написав заяву про звільнення за власним бажанням. Заява ще не підписана. Пліс пішов у відпустку. Про це заявив мер Києва Віталій Кличко. «Геннадій Пліс звернувся до мене, що хоче звільнитися за особистими обставинами. Заяву я поки що не підписав. Він пішов у відпустку. І обов‘язки першого
    • Сьогодні, 22:28
    • Розсилка
    Геннадій Пліс
    Геннадій Пліс

    Обов‘язки першого заступника голови КМДА зараз покладені на Миколу Поворозника

    Перший заступник голови КМДА Геннадій Пліс написав заяву про звільнення за власним бажанням. Заява ще не підписана. Пліс пішов у відпустку.
    Про це заявив мер Києва Віталій Кличко.

    «Геннадій Пліс звернувся до мене, що хоче звільнитися за особистими обставинами. Заяву я поки що не підписав. Він пішов у відпустку. І обов‘язки першого заступника голови КМДА зараз покладені на Миколу Поворозника», - сказав Кличко.

    Він зазначив, що якщо Геннадій Пліс і буде звільнений з посади першого заступника, мер запропонує йому посаду радника київського міського голови, оскільки претензій до роботи Пліса немає.

    Зазначимо, Пліс був призначений на посаду першого заступника голови КМДА в січні 2016 року.

    Нагадаємо, в серпні мер Києва Віталій Кличко звільнив керівника апарату КМДА Володимира Бондаренка, стосовно якого триває розслідування за фактом використання підроблених документів.

    Віталій Кличко мер
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ