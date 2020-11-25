Кабмін відновив видачу «пакунку малюка»

В Україна «пакунок малюка» запровадили у 2018 році

Також уряд дозволив за певних умов отримувати «пакунок малюка» грошима

У середу, 25 листопада, Кабмін підтримав постанову про одноразову натуральну допомогу при народженні дитини «пакунок малюка».

Відповідно до постанови, дітям, народженим з 24 жовтня 2020 року і до 1 липня 2021 року включно, має бути надано протягом 30 днів від моменту народження «пакунок малюка».

У випадку пошкоджень або недоукомплектування пакунку необхідно протягом трьох днів від моменту його одержання скласти відповідний акт та звернутись до місцевих структурних підрозділів з питань соціального захисту.

Після цього батьки можуть одержати замість натуральної допомоги грошову.

В Україна «пакунок малюка» запровадили у 2018 році, але в липні 2020 уряд вирішив замінити його на грошову виплату у 5 тисяч гривень. Відповідні зміни набули чинності з 1 вересня.

30 вересня Верховна Рада підтримала в цілому законопроєкт, який передбачає відновлення надання при народженні дитини одноразової натуральної допомоги. Закон підписав президент Володимир Зеленський.