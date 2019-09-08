На Рівенщині відкрили понад сотню проваджень щодо незаконного видобутку бурштину



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Під час роботи вилучили 52 мотопомпи, 19 транспортних засобів і майже 172 кг бурштину

Від початку року поліція відкрила 131 кримінальне провадження, пов’язане із незаконним видобутком бурштину.

Про це повідомили у відділі комунікації ГУНП в області.

«Цьогоріч слідчими підрозділами розпочато 100 проваджень за статтею 240 Кримінального кодексу України (порушення правил охорони надр) та 31 за статтею 198 Кримінального кодексу України за придбання, отримання, зберігання чи збут бурштину», – йдеться у повідомленні.

Також у поліції вказали, що під час їх роботи вилучили 52 мотопомпи, 19 транспортних засобів і майже 172 кг бурштину.

Нагадаємо, раніше стало відомо, яких збитків завдав державі незаконний видобуток бурштину на Рівненщині та на Волині, а також у Житомирській області.

Зеленський вніс в Раду закон про покарання за нелегальний видобуток бурштину.