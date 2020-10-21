Уряд сьогодні розгляне зміни меж семи міст



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Також урядовці переглянуть гриф секретності актів радянських часів

Кабінет міністрів України на сьогоднішньому засіданні планує розглянути низку проєктів постанов щодо зміни і встановлення меж деяких міст. Про це йдеться у порядку денному засідання уряду.

Так, зокрема, йдеться про зміну та встановлення меж таких міст:

Овруча Коростенського району Житомирської області,

Рогатина Івано-Франківського району Івано-Франківської області,

Городка Хмельницького району Хмельницької області,

Рубіжного Сєвєродонецького району Луганської області,

Арциза Болградського району Одеської області,

Великих Мостів Червоноградського району Львівської області

Шполи Звенигородського району Черкаської області.

Окрім того, планується розгляд проекту закону про внесення змін до статті 139 (Розподіл судових витрат) Кодексу адміністративного судочинства України.

Урядовці розглянуть також проект указу президента про призначення стипендій президента України переможцям X Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка.

Заплановано розгляд низки проектів постанов. Зокрема, йдеться про проект про внесення змін до Положення про покладення спеціальних обов’язків на суб’єктів ринку природного газу для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку природного газу.

Окрім того, збираються розглянути сьогодні і проект про виділення у 2020 році коштів на забезпечення дезінфікуючими засобами захисту учасників освітнього процесу в закладах загальної середньої освіти.

Також заплановано розгляд проекту розпорядження про перегляд грифів секретності деяких актів Ради Народних Комісарів УРСР, Ради Міністрів УРСР.

Сьогодні планується розглянути і Концепцію Державної цільової програми розвитку промислового картоплярства на період до 2025 року.