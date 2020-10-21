Шмигаль закликав українців взяти участь у виборах, але приходити на дільниці без дітей



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Прем’єр також закликам користуватися антисептиком до та одразу після відвідування виборчої дільниці

Одне нестандартне прохання – за можливістю беріть із собою власну ручку та не беріть неповнолітніх дітей задля їхньої та вашої безпеки, - прем'єр

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль закликав українців узяти участь у виборах, які відбудуться 25 жовтня, але максимально дотримуватися правил безпеки та не брати на виборчі дільниці дітей. Про це він сказав на позачерговому засіданні уряду у середу 21 жовтня.

«Я прошу усіх українців дотримуватися простих правил: носити маску на виборчій дільниці, тримати соціальну дистанцію, ще одне нестандартне прохання – за можливістю беріть із собою свою власну ручку, не беріть неповнолітніх дітей задля їхньої та вашої безпеки. Впевнений, що це дуже важливо», – сказав Шмигаль.

Прем’єр також закликам користуватися антисептиком до та одразу після відвідування виборчої дільниці.

Голова уряду наголосив, що ці вибори важливі, адже завдяки їм майже півтори тисячі громад отримають у повному об'ємі ресурси для формування комфортного життєвого простору.

Як повідомлялося, місцеві вибори в Україні пройдуть 25 жовтня.

Нагадаємо, з наступного тижня уряд буде проводити засідання в режимі онлайн.

До відома, в Україні захворюваність на коронавірус продовжує зростати. Станом на 21 жовтня лабораторно підтверджено 315 826 випадків Covid-19, з них за добу – 6 719.