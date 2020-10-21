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    Шмигаль закликав українців взяти участь у виборах, але приходити на дільниці без дітей

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    Прем&rsquo;єр також закликам користуватися антисептиком до та одразу після відвідування виборчої дільниці - Шмигаль закликав українців взяти участь у виборах, але приходити на дільниці без дітей
    Прем’єр також закликам користуватися антисептиком до та одразу після відвідування виборчої дільниці

    Одне нестандартне прохання – за можливістю беріть із собою власну ручку та не беріть неповнолітніх дітей задля їхньої та вашої безпеки, - прем'єр

    Прем’єр-міністр Денис Шмигаль закликав українців узяти участь у виборах, які відбудуться 25 жовтня, але максимально дотримуватися правил безпеки та не брати на виборчі дільниці дітей. Про це він сказав на позачерговому засіданні уряду у середу 21 жовтня.

    «Я прошу усіх українців дотримуватися простих правил: носити маску на виборчій дільниці, тримати соціальну дистанцію, ще одне нестандартне прохання – за можливістю беріть із собою свою власну ручку, не беріть неповнолітніх дітей задля їхньої та вашої безпеки. Впевнений, що це дуже важливо», – сказав Шмигаль.

    Прем’єр також закликам користуватися антисептиком до та одразу після відвідування виборчої дільниці.

    Голова уряду наголосив, що ці вибори важливі, адже завдяки їм майже півтори тисячі громад отримають у повному об'ємі ресурси для формування комфортного життєвого простору.

    Як повідомлялося, місцеві вибори в Україні пройдуть 25 жовтня.

    Нагадаємо, з наступного тижня уряд буде проводити засідання в режимі онлайн.

    До відома, в Україні захворюваність на коронавірус продовжує зростати. Станом на 21 жовтня лабораторно підтверджено 315 826 випадків Covid-19, з них за добу – 6 719.

    вибори діти уряд Денис Шмигаль коронавірус
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