Уряд буде проводити засідання в режимі онлайн



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В Україні захворюваність на коронавірус продовжує зростати

Прем'єр повідомив, що уряд перейде на роботу онлайн вже з наступного тижня

Засідання Кабінету міністрів з наступного тижня будуть проводитися в режимі онлайн. Про це повідомив на засіданні уряду прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

«З наступного тижня урядові наради і уряд ми повністю переведемо в онлайн. Така вимога часу. Коронавірус змінює наше життя», – зазначив Шмигаль.

Як повідомлялося, в Україні захворюваність на коронавірус продовжує зростати. Станом на 21 жовтня лабораторно підтверджено 315 826 випадків Covid-19, з них за добу – 6 719.

Також зазначимо, що ВООЗ зафіксувала рекордну кількість заражень Covid-19 в світі за тиждень. Приріст тих, що заразилися в світі склав 2,4 мільйона.







