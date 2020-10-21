  1. Головна
  2. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Уряд буде проводити засідання в режимі онлайн

    • Розсилка
    В Україні захворюваність на коронавірус продовжує зростати - Уряд буде проводити засідання в режимі онлайн
    В Україні захворюваність на коронавірус продовжує зростати

    Прем'єр повідомив, що уряд перейде на роботу онлайн вже з наступного тижня

    Засідання Кабінету міністрів з наступного тижня будуть проводитися в режимі онлайн. Про це повідомив на засіданні уряду прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

    «З наступного тижня урядові наради і уряд ми повністю переведемо в онлайн. Така вимога часу. Коронавірус змінює наше життя», – зазначив Шмигаль.

    Як повідомлялося, в Україні захворюваність на коронавірус продовжує зростати. Станом на 21 жовтня лабораторно підтверджено 315 826 випадків Covid-19, з них за добу – 6 719.

    Також зазначимо, що ВООЗ зафіксувала рекордну кількість заражень Covid-19 в світі за тижденьПриріст тих, що заразилися в світі склав 2,4 мільйона.

    Читайте повне інтерв'ю:



      інтернет уряд Денис Шмигаль коронавірус
      Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
      Читайте також:
      Коментарі ()
      1000 символів залишилось
      НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

      Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies