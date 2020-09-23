Кабмін затвердив Порядок користування надрами – Опімах



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Голова Державної служби геології та надр Роман Опімах

Урядовці затвердили дві важливі речі для усіх надрокористувачів, роблячи правила гри прозорішими та простішими, – зазначив Опімах

Затверджений урядом Порядок проведення аукціонів з продажу спецдозволів на користування надрами ліквідує можливість зловживань та дозволить збільшити надходження до держбюджету. Про це повідомив голова Державної служби геології та надр Роман Опімах на своїй сторінці в Facebook.

«Постанова 848 закріплює порядок надання спецдозволів шляхом проведення відкритих електронних торгів, який уже довів свою ефективність: механізм ліквідує суб’єктивний фактор у видачі ліцензії. Крім того, чесна конкурентна боротьба дає змогу продати спецдозвіл за ринковою вартістю та залучити більше коштів до Держбюджету. Зокрема, цього року аукціони продемонстрували 15 разове зростання кінцевої вартості лотів, у порівнянні із початковою ціною. Очікувані надходження до держбюджету складають понад 800 млн грн», – написав Опімах.

Він також повідомив, що на сьогоднішньому засіданні уряду було затверджено нову Методику обрахунку початкової вартості спецдозволів на користування надрами. Відтепер початкова ціна спецдозволу формуватиметься, виходячи з об’єктивних показників вартості запасів і ресурсів корисних копалин родовища або ділянки надр, що обраховується.

За словами Опімаха, такий підхід створить умови для об‘єктивного та прозорого обрахунку і дозволить ліквідувати шпарини для спекуляцій.

Раніше повідомлялось, що депутати екологічного комітету парламенту схвально оцінили діяльність Державної служби геології та надр у першому півріччі поточного року. Зокрема, щодо запуску службою Єдиного вікна надрокористувача, що дозволило вдвічі скоротити кількість повернень документів заявникам та налагодити ефективний діалог із суб’єктами ринку.