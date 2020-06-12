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    Здоров'я

    В Україні збільшилась кількість регіонів, де не можна послаблювати карантин

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    Дев'ять областей України не готові до послаблення карантину. - МОЗ - В Україні збільшилась кількість регіонів, де не можна послаблювати карантин
    Дев'ять областей України не готові до послаблення карантину. - МОЗ

    Не готові до послаблення карантину дев’ять областей і столиця

    Кількість областей України, які не готові до послаблення карантину, збільшилася до дев’яти.

    Згідно з інформацією міністерства охорони здоров’я, станом на 12 червня через поганий показник інцидентності (кількості нових випадків Covid-19 за останні 7 днів на 100 тисяч населення) не можуть послабити обмеження у Києві та  у дев’яти областях України:

    • Київська область;
    • Вінницька область;
    • Волинська область;
    • Житомирська область;
    • Закарпатська область;
    • Львівська область;
    •  Рівненська область;
    • Тернопільська область;
    • Чернівецька область.

    Щоб перейти до наступного етапу, показник інцидентності має складати менше 12 нових випадків на 100 тисяч.

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      29070
    • Хворіють
      15075
    • Одужали
      13141
    • Померли
      854

    Станом на ранок 12 червня в Україні інфікувались коронавірусом ще 683 людини. Таким чином другий день поспіль в країні майже 700 нових випадків коронавірусу. Взагалі, за весь час пандемії заразились 29 753 людини. За минулу добу померли ще 16 людей і в той же день одужали ще 426 людей.

    Міністерство охорони здоров'я медицина карантин коронавірус
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