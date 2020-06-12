В Україні збільшилась кількість регіонів, де не можна послаблювати карантин
Не готові до послаблення карантину дев’ять областей і столиця
Кількість областей України, які не готові до послаблення карантину, збільшилася до дев’яти.
Згідно з інформацією міністерства охорони здоров’я, станом на 12 червня через поганий показник інцидентності (кількості нових випадків Covid-19 за останні 7 днів на 100 тисяч населення) не можуть послабити обмеження у Києві та у дев’яти областях України:
- Київська область;
- Вінницька область;
- Волинська область;
- Житомирська область;
- Закарпатська область;
- Львівська область;
- Рівненська область;
- Тернопільська область;
- Чернівецька область.
Щоб перейти до наступного етапу, показник інцидентності має складати менше 12 нових випадків на 100 тисяч.
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Всього29070
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Хворіють15075
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Одужали13141
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Померли854
Станом на ранок 12 червня в Україні інфікувались коронавірусом ще 683 людини. Таким чином другий день поспіль в країні майже 700 нових випадків коронавірусу. Взагалі, за весь час пандемії заразились 29 753 людини. За минулу добу померли ще 16 людей і в той же день одужали ще 426 людей.