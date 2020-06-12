В Україні збільшилась кількість регіонів, де не можна послаблювати карантин



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Дев'ять областей України не готові до послаблення карантину. - МОЗ

Не готові до послаблення карантину дев’ять областей і столиця

Кількість областей України, які не готові до послаблення карантину, збільшилася до дев’яти.

Згідно з інформацією міністерства охорони здоров’я, станом на 12 червня через поганий показник інцидентності (кількості нових випадків Covid-19 за останні 7 днів на 100 тисяч населення) не можуть послабити обмеження у Києві та у дев’яти областях України:

Київська область;

Вінницька область;

Волинська область;

Житомирська область;

Закарпатська область;

Львівська область;

Рівненська область;

Тернопільська область;

Чернівецька область.

Щоб перейти до наступного етапу, показник інцидентності має складати менше 12 нових випадків на 100 тисяч.

Коронавірус в Україні

Всього 29070

Хворіють 15075

Одужали 13141

Померли 854

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Станом на ранок 12 червня в Україні інфікувались коронавірусом ще 683 людини. Таким чином другий день поспіль в країні майже 700 нових випадків коронавірусу. Взагалі, за весь час пандемії заразились 29 753 людини. За минулу добу померли ще 16 людей і в той же день одужали ще 426 людей.