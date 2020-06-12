Літо не гарантує зниження ризику зараження Covid-19, - ВООЗ
За спостереженнями, немає ознак сезонності вірусу, тобто він поширюється і в країнах з жарким кліматом
Коронавірус не демонструє ознак сезонності. Тому варто зауважити, що наступ спекотного літа не гарантує зниження ризиків зараження Covid-19.
Про це заявив офіційний представник Всесвітньої організації охорони здоров'я в Білорусі Батир Бердикличев, передає БЕЛТА.
«За спостереженнями, немає ознак сезонності вірусу. Тобто він поширюється і в країнах з жарким кліматом. Тому сподіватися на те, що з приходом літа він просто сам піде, поки не доводиться», - заявив він.
За його словами, літо не є приводом для розслаблення в боротьбі з Covid-19, оскільки можливість зростання захворюваності зберігається.
«Ми бачимо, що з настанням літа накопичилася певна втома, люди звикли і перестають усвідомлювати небезпеку, яка все ще існує. Ця тенденція турбує, тому що вірус нікуди не зник... Можливість зростання зберігається». - додав Бердикличев.
Зазначимо, за даними ВООЗ, ситуація з поширенням Covid-19 в Європі поліпшується, проте в глобальному масштабі у світі вона погіршується.
Крім того, на думку ВООЗ, дистанція захищає від Covid-19 краще, ніж маска.
-
Всього29070
-
Хворіють15075
-
Одужали13141
-
Померли854