Літо не гарантує зниження ризику зараження Covid-19, - ВООЗ



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На жаль, коронавірус не демонструє ознак сезонності.

За спостереженнями, немає ознак сезонності вірусу, тобто він поширюється і в країнах з жарким кліматом

Коронавірус не демонструє ознак сезонності. Тому варто зауважити, що наступ спекотного літа не гарантує зниження ризиків зараження Covid-19.

Про це заявив офіційний представник Всесвітньої організації охорони здоров'я в Білорусі Батир Бердикличев, передає БЕЛТА.

«За спостереженнями, немає ознак сезонності вірусу. Тобто він поширюється і в країнах з жарким кліматом. Тому сподіватися на те, що з приходом літа він просто сам піде, поки не доводиться», - заявив він.

За його словами, літо не є приводом для розслаблення в боротьбі з Covid-19, оскільки можливість зростання захворюваності зберігається.

«Ми бачимо, що з настанням літа накопичилася певна втома, люди звикли і перестають усвідомлювати небезпеку, яка все ще існує. Ця тенденція турбує, тому що вірус нікуди не зник... Можливість зростання зберігається». - додав Бердикличев.

Зазначимо, за даними ВООЗ, ситуація з поширенням Covid-19 в Європі поліпшується, проте в глобальному масштабі у світі вона погіршується.

Крім того, на думку ВООЗ, дистанція захищає від Covid-19 краще, ніж маска.

На сьогодні, крім столиці, ще дев’ять регіонів України не готові переходити до наступного етапу пом’якшення карантину. Це Київська, Вінницька, Волинська, Житомирська, Закарпатська, Львівська, Рівненська, Тернопільська та Чернівецька області.

Як повідомлялося, станом на 12 червня в Україні інфікувались коронавірусом ще 683 людини . Таким чином другий день поспіль в країні майже 700 нових випадків коронавірусу. Взагалі, за весь час пандемії заразились 29 753 людини. За минулу добу померли ще 16 людей і в той же день одужали ще 426 людей.

Коронавірус в Україні Всього 29070

Хворіють 15075

Одужали 13141

Померли 854 Копіювати код для вставки